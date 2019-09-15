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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа

Решение Европейского суда об отмене расширения доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока», носит политический характер. Таким мнением поделился глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд, передает РИА Новости.

Источник: AP 2019

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — считает он. По его словам, решение суда способно привести в большей мере к рыночной деформации и удорожанию ресурсов для Европы, нежели чем к равенству.

Он заявил, что таким образом Россию пытаются дискредитировать и частично вытеснить с рынка.

Собеседник агентства подчеркнул, что Германии необходимы бесперебойные поставки газа из России для безопасности населения и «экономического мотора» страны. Именно поэтому, в интересах собственного государства, АдГ поддерживает «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пояснил он.

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«Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», — заключил Шлунд.

10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2013 года. Согласно этому решению, «Газпрому» предоставлялся доступ к 90 процентам мощностей газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии). Суд решил, что полный доступ к газопроводу может снизить транзит российского газа через Польшу и что своим решением ЕК нарушила принцип энергетической солидарности ЕС.

Газопровод построен на 75 процентов. Операторы проекта обещают, что работы будут завершены в срок и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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