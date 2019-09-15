В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — считает он. По его словам, решение суда способно привести в большей мере к рыночной деформации и удорожанию ресурсов для Европы, нежели чем к равенству.
Он заявил, что таким образом Россию пытаются дискредитировать и частично вытеснить с рынка.
Собеседник агентства подчеркнул, что Германии необходимы бесперебойные поставки газа из России для безопасности населения и «экономического мотора» страны. Именно поэтому, в интересах собственного государства, АдГ поддерживает «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пояснил он.
«Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», — заключил Шлунд.
10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2013 года. Согласно этому решению, «Газпрому» предоставлялся доступ к 90 процентам мощностей газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии). Суд решил, что полный доступ к газопроводу может снизить транзит российского газа через Польшу и что своим решением ЕК нарушила принцип энергетической солидарности ЕС.
Газопровод построен на 75 процентов. Операторы проекта обещают, что работы будут завершены в срок и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка.