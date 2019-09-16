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04:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Лекарства впали в зависимость от цен

Новая методика Минздрава по формированию начальной максимальной цены контракта при госзакупках лекарств привела не только к массовым срывам аукционов, но и к сокращению доли российских препаратов в общем объеме закупок. Так, в первой половине 2019 года их доля в рамках госпрограммы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, объем которой составил более 37 млрд руб., упала на 1,1 процентного пункта. Российские производители, в отличие от иностранных, оказались не готовы снижать цены, отмечают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В первой половине 2019 года в рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, когда региональные власти закупают препараты на федеральные средства, было приобретено 7,1 млн упаковок лекарств — на 14,5% больше, чем годом ранее, когда наблюдалось падение на 6,7%. На 27,3%, до 37,5 млрд руб., вырос и денежный объем закупок, в то время как в первом полугодии 2018 года он сократился на 1%. Такие данные приводятся в исследовании DSM Group, с которым ознакомился «Ъ».

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Впрочем, позитивная статистика оказалась не в пользу российских производителей. По подсчетам DSM Group, с января по июнь доля российских лекарств в упаковках выросла всего на 1,8%, хотя за тот же период прошлого года — на 4,1%. В результате на торгах доля препаратов, произведенных внутри страны, сократилась с 67,7% до 66,6%. Соответственно, доля зарубежных лекарств выросла с 32,3% годом ранее до 33,4% в первом полугодии 2019 года. В рублях доля российских лекарств снизилась год к году на 1,6%, до 25,3%, при росте до 27,5% в 2018 году.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет ситуацию тем, что в новых условиях формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) иностранные производители оказались «более гибкими».

Согласно поправкам Минздрава РФ, с января 2019 года при госзакупках используется модель расчета по референтным ценам, в результате чего заказчик выставляет минимальную возможную стоимость. Это привело к тому, что в первом полугодии 2019 года более четверти всех аукционов — 60,8 тыс. из 163,4 тыс.— были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Из-за менее жестких регуляторных требований себестоимость производства некоторых зарубежных компаний ниже, чем российских, и для них снижение цен на препараты для попадания на госзакупки было не столь критичным, поясняет господин Шуляк.

Новые правила формирования НМЦК действительно в первую очередь ударили по российским компаниям, соглашается заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Они учитывают минимальные существующие цены на рынке, при этом российские лекарства не всегда оказываются самыми дешевыми, поясняет господин Глушков. Зачастую дешевле оказываются препараты из стран с низкими требованиями к качеству производства, в том числе Индии, добавляет он.

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После срывов аукционов 11 сентября Минздрав уведомил о разработке новых правил формирования НМЦК. Как следует из информации, размещенной на портале нормативных правовых актов, новая методика также предусматривает расчеты по референтным ценам, но теперь цены на лекарства, которых нет в обороте, учитываться не будут.

В госреестре зарегистрирован ряд препаратов по ценам существенно ниже рыночных, при этом сами лекарства не находятся в обороте. По мнению участников рынка, учитывать эти цены при формировании НМЦК неправильно.

Господин Глушков считает, что оперативное принятие новой методики формирования НМЦК позволит избежать срывов аукционов, которые запланированы на осень. В то же время топ-менеджер напоминает, что с 2020 года вступит в силу новый порядок определения предельных цен на ЖНВЛП, что может привести к очередным срывам. Стоимость таких препаратов также будет формироваться исходя из референтных цен. Для аналогов будут применяться понижающие коэффициенты к цене оригинального препарата.

Мария Котова

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