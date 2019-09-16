10:13 (мск), источник: Forbes
Какие частные компании растут в России на 150−250% в год
Forbes представляет рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Второй год подряд лучшие результаты у производителей угля и строителей.
Темпы роста российской экономики достигли в 2018 году рекордных за шесть лет 2,3%, несмотря на ужесточение международных санкций и давление на финансовые рынки. Экономику поддержали высокие цены на нефть, увеличение экспорта, реализация ряда крупных энергетических проектов и чемпионат мира по футболу — 2018, говорится в очередном докладе Всемирного банка.
Из 200 участников рейтинга лишь 19 показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом. Первое место, как всегда, с большим отрывом занимает «Лукойл» — его выручка 8 трлн рублей более чем в четыре раза превышает выручку «Сургутнефтегаза», который оказался на второй строчке, потеснив X5 Retail Group. В топ-5 также вошли «Магнит» (4-е место) и «Татнефть».
Негосударственных нефтяных компаний осталось мало — в рейтинге их всего 15, но на них приходится 30% совокупной выручки всех участников. Почти все они показали большой рост — среднее изменение выручки по сектору — 33%. Лучший результат (плюс 62%) у «Нефтисы» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева).
Больше всего, на 143%, выросла выручка «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова, в частности за счет объединения ряда компаний в холдинг.
На втором месте со средним ростом 40,8% оказались строители. 2018 год стал рекордным по продажам квартир, компании готовились к переменам (к переходу на использование
В результате объединения с компанией ОПИН в 2017 году «Инград» получил много земли, запустил новые проекты и в 2018-м начал активные продажи.
В других секторах картина такая: лесная промышленность — средний рост выручки 36,8%, IT — 24%, машиностроение — 22,2%, транспорт и химпром — по 21,5%, торговля — 19,8%, нефтехимия — 16,8%, металлургия — 16%, финансы — 15,9%, агропром — 15,3%, фармацевтика — 14,8%, электроэнергетика — 5,8%, телекоммуникации — 5,3% и туризм — 3,7%.
В списке компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.
Компании ранжированы по выручке за 2018 год.
Предпочтение отдано данным по МСФО. Годом основания компании считается год приватизации или создания частной компании.
За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков. Если в качестве итоговой цифры взята расчетная оценка (при отсутствии официальных данных), это указано в таблице.