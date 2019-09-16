11:00 (мск), источник: Ведомости
Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Доллар на открытии торгов стоил 63,77 рубля, евро — 70,58 рубля.
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок
В 10.00 мск курс доллара опустился до 63,77 руб. (снижение на 56 коп.), евро стоил 70,58 руб. (снижение на 70 коп.). При этом индекс Мосбиржи растет на 0,93%, индекс РТС — на 0,78%.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский, динамика рубля всегда менялась в дни экстремальных колебаний нефтяных цен (как сильного роста, так и сильного падения) с конца 2014 г., когда ЦБ отпустил отечественную валюту в свободное плавание. «Но на рост нефти рубль статистически реагировал слабее. Если оставить только 5% лучших дней на рынке нефти (рост более, чем на 3,5%), корреляция падает до 31%. То есть, при 10% росте нефти, рубль должен укрепиться на 3,1%», — говорит эксперт. По его словам, после введения бюджетного правила в 2017 г., зависимость между нефтью и рублем упала всего до 12% в экстремальные дни. Аналитик прогнозирует, что потенциал роста рубля в первые часы после открытия торгов ограничится зоной 63−62,5.
Валюты других стран — экспортеров нефти также растут. Канадский доллар вырос на 0,4% до 1,3233 за доллар США, норвежская крона — на 0,5% до 8,9363 за доллар США, сообщает Reuters. Также укрепились валюты, считающиеся убежищами во времена нестабильности: курс иены вырос на 0,3%, швейцарского франка — на 0,4%.
В ночь на субботу, 14 сентября, 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик в Саудовской Аравии. Данные о причиненном ущербе местные власти и госкомпания Saudi Aramco не раскрывают. Саудовская Аравия — второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший ее экспортер. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские
К моменту атаки биржевые торги нефтью были уже закрыты. Они возобновились на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, в 01.00 мск. Нефть марки Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/барр. против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. На 17,4% подскочили котировки и нефти марки WTI — до $64,4/барр. против $54,85. Это рекордный рост биржевых цен на нефть за всю историю наблюдений: торговля нефтяными фьючерсами началась в 1988 г. По состоянию на 9.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent составила $66,28/барр., WTI — $59,8/барр.
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Екатерина Еременко