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19:18 (мск), источник: Forbes

Подарок для «Роснефти»: кто заработает больше всех из-за атаки дронов на Saudi Aramco

Атака на НПЗ Saudi Aramco 14 сентября привела к тому, что Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки. В итоге цены на нефть на открытии торгов в понедельник подскочили на 15−19%, а затем немного откатились назад. Вслед за ростом цен на нефть подорожал и рубль. На открытии торгов в понедельник, 16 сентября, российская валюта укреплялась до 63,77 рубля за доллар.

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Кто сможет выиграть от сложившейся ситуации?

Аналитики Citi полагают, что если ситуация с саудовской нефтью продлится больше одной или двух недель, то это позволит России увеличить добычу нефти. Из российских компаний в выигрыше окажется в первую очередь «Роснефть», говорится в специально подготовленном в понедельник обзоре аналитиков банка.

«Если предположить, что перерыв в добыче со стороны Саудовской Аравии продлится месяцы, мы думаем, что лучшее позиционирование на российском нефтегазовом рынке будет у «Роснефти», — говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, «Роснефть» быстрее других сможет увеличить объемы добычи, даже не привлекая к этому несколько месторождений, запуск которых Роснефть откладывает из-за соглашений ОПЕК+ (Русское месторождение и «Роспан» на Ямале).

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Кроме того, у «Роснефти» лучше других получится воспользоваться высокими ценами на нефть благодаря «финансовым рычагам», которые есть у компании, считают авторы обзора. Это же, в свою очередь, приведет к росту выплат акционерам. По итогам первого полугодия «Роснефть» уже рекомендовала к выплате акционерам дивиденды в 50% прибыли, или 162,6 млрд рублей.

Рынок почувствовал преимущества, которые получит «Роснефть» — на торгах на Мосбирже 16 сентября она стала одним из лидеров роста, ее бумаги подорожали на 3,8%.

Выиграет бюджет и ФНБ

Самый очевидный плюс в сложившейся ситуации — это то, что благодаря росту цен на нефть российский бюджет и резервный фонд России получат дополнительные нефтегазовые доходы, сказал Forbes ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Дополнительные деньги могут привести к смягчению политики властей на внутреннем рынке нефтепродуктов, не исключает Юшков. С начала года власти повышают акцизы в отрасли и заботятся о сдерживании внутренних цен на нефтепродукты. «Так как сейчас задачи залатать бюджет любой ценой не стоит, власти могли бы отказаться от каких-то мер (по сдерживанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке) благодаря растущим нефтегазовым доходам. Например, отказаться от повышения акциза на нефтепродукты или даже понизить его», — рассуждает Юшков.

Краткосрочно от ситуации на Аравийском полуострове выигрывают все экспортеры нефти, но у России в этой истории есть возможность получить долгосрочные дивиденды, рассуждает глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Пока сложно сказать, какие будут последствия у этой беспрецедентной атаки. Если сейчас (в атаке) обвинят Иран, это грозит ростом геополитических рисков. И на этом фоне Россия становится самым надежным поставщиков энергоресурсов на мировой рынок. И, соответственно, снижается и вероятность введения санкций в следующем году. Изменение ситуации на рынке нефти, скорее всего, приведет к тому, что давление на Россию спадет.
Кирилл Тремасов
глава аналитического департамента «Локо-Инвест»

Продолжительность бури на рынках

Рубль уже укрепился к доллару на новостях из Саудовской Аравии, однако рынок ждет, что текущий рост цен на нефть будет краткосрочным, так что и возможности для укрепления рубля исчерпаны, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По имеющейся пока информации, ущерб инфраструктуре Saudi Aramco не настолько велик, чтобы привести к сокращению добычи нефти на длительный срок, объясняет аналитик. Если уровни добычи будут восстановлены, то и курс рубля вслед за ценами на нефть должен вскоре вернуться к предыдущим уровням — в 64,5 рубля за доллар и выше.

Поэтому на имеющемся уровне Порывай советует продавать рубль и покупать доллар.

Антон Покатович из «БКС Премьер» обращает внимание на то, что традиционно Россия получает наибольшие выгоды и убытки от изменения конъюнктуры нефтяного рынка. Но сейчас нефтяные котировки растут на 8−10%, а рубль растет на 1−2%. Рост сдерживает действие бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина покупает «излишки» нефтегазовых доходов. «Без дальнейшего развития милитаризованного конфликта на Ближнем Востоке рублю дальше будет укрепляться весьма сложно. На ближайшие недели я бы прогнозировал движение рубля в диапазоне 63,5 — 64,7 рубля за доллар», — сказал Покатович Forbes.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Тремасов считает, что в дальнейшем стоит ожидать падения цен на нефть, так как история с атакой дронов на НПЗ Saudi Aramco может привести к нарушению дисциплины в рамках соглашения ОПЕК+. Инцидент может спровоцировать и переговоры об изменении квот на добычу нефти внутри ОПЕК+, не исключает Юшков. Благодаря такой разбалансировке Россия может получить дополнительное место на рынке нефтедобычи. Но не факт, что страна сможет увеличить добычу, сомневается Юшков, — она и так «на пике».

Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов, заявил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости». На вопрос о том, нужно ли России увеличивать добычу на фоне падения производства нефти в Саудовской Аравии, он сказал, что «все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи, на поставки».

Яна Милюкова, Людмила Петухова

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