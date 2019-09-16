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17:58 (мск), источник: Forbes

Российские миллиардеры стали лидерами по росту капитала после атаки на Saudi Aramco

Российские миллиардеры в понедельник 16 сентября стали лидерами по росту состояния за день, следует из рейтинга богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется онлайн в течение дня. На момент публикации материала за россиянами оставались первые четыре позиции в топ-5.

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Первое место по росту состояния занял президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Акции «Лукойла» в понедельник прибавили почти 3% стоимости, а капитал Алекперова к 15:00 мск прибавил около $500 млн (+2,33%). Текущее состояние миллиардера Forbes оценивает в $21,6 млрд, это 43-е место в глобальном рейтинге Forbes.

На втором месте — самый богатый человек России Леонид Михельсон. Он возглавляет правление газовой компании «Новатэк» (акции дорожали на 2,8%) и владеет почти половиной акций «Сибура». Его капитал 16 сентября рос на $424 млн (+1,62%) и на данный момент оценивается в $26,6 млрд (34-е место в текущем списке Forbes).

Третьим по росту состояния за день стал член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. Его состояние выросло на $402 млн (+1,82%, до $22,5 млрд). Тимченко принадлежат акции нескольких нефтяных и газовых компаний, в том числе «Новатэка», «Сибура», «Стройтрансгаза» и «Трансойла».

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Замыкает «российскую делегацию» в списке лидеров по росту состояния за день Сулейман Керимов: его капитал прибавил почти $400 млрд. В процентном соотношении это +3,89% — больше, чем у других россиян в топ-5. Семье Керимовых принадлежит 82,27% акций крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» (акции дорожали на 2,8%) и международный аэропорт Махачкала (активами владеет 23-летний сын Керимова Саид). Сам Керимов с 2008 года работает сенатором в Совете Федерации, на данный момент он занимает 150-е место в текущем рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

В понедельник 16 сентября резко подскочили цены на нефть. На открытии торгов в Лондоне цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла более чем на 19% — почти на $12 до $71,95 за баррель. В долларовом выражении это самый большой рост стоимости нефтяных фьючерсов внутри дня, начиная с 1988 года, отметил Bloomberg.

Причиной резкого подорожания нефти стали проблемы в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок. В ночь на 14 сентября нефтяные предприятия Saudi Aramco подверглись атаке дронов, в результате чего суточная добыча нефти госкомпании сократилась почти на 6 млн баррелей. Это около 5% мировых поставок нефти, писал Bloomberg. Саудовская Аравия обещала восстановить добычу и экспорт к вечеру понедельника. Но источники Bloomberg говорят, что королевству потребуются недели на то, чтобы восстановить добычу полностью.

Ринат Таиров

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