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00:41 (мск), источник: РИА Новости

Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА Новости

По состоянию на 09:00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — до 62,66 доллара за баррель.

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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на НПЗ сократила производство сырья более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Дональд Трамп объявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но могут помочь союзникам. При этом американский министр энергетики Рик Перри счел преждевременными разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья.

Атака на объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на «подготовку почвы» секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.

Российские власти назвали атаки на НПЗ тревожным событием для нефтяного рынка. В Кремле также выразили надежду, что Саудовская Аравия в скором времени справится с последствиями инцидента.

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