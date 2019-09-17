04:30 (мск), источник: Известия
Пристав как банный лист: ФССП расширят полномочия
Судебных исполнителей могут наделить правом на ревизию ремонта в квартире.
Министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, регламентирующего принудительные проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами, когда есть данные о нарушениях при перепланировке и ремонтных работах по установке газового оборудования. Об этой инициативе ведомства сообщается на официальном сайте. В каких случаях сейчас нарушается конституционная гарантия на неприкосновенность жилища судебными приставами и как изменится процедура в связи с принятием поправок — в материале «Известий».
Перепланировка и самовольные работы с газовым оборудованием часто становятся причиной не только соседских склок и бытовых неудобств, но и масштабных трагедий.
Законодательство предписывает довольно жесткие правила при производстве ремонта в жилищах многоквартирных домов. Но проверить соблюдение норм достаточно сложно — о размахах опасного творчества соседа жильцы многоэтажек в лучшем случае делают выводы по звукам перфоратора и объему выброшенного из квартиры мусора.
Механизмы, которые позволяют попасть внутрь и оценить масштабы перепланировки, существуют, но процесс этот крайне длительный и трудоемкий. А складываются дома в одно мгновение. Упростить процедуру и устранить правовые пробелы и намерены составители проекта.
«Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения — принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения», — сообщили в ведомстве.
В качестве примера подойдет ситуация с квартирой на улице Менжинского, описанная на официальном портале мэрии столицы. Владельцы двух квартир и нежилого помещения решили устроить в многоэтажке отель, сломали несколько стен, перенесли санузел, сделали отдельный вход с улицы (квартира на первом этаже). И все это без согласования с соответствующими инстанциями.
Несколько месяцев специалистам потребовалось, чтобы попасть внутрь и запротоколировать нарушения. Хозяев обязали восстановить стены и вернуть санузлы на места, где они указаны в проекте, но решение инстанций отельеры игнорируют.
В другом аналогичном случае хозяин двушки на первом этаже дома по Большой Филевской улице незаконно расширил оконные проемы и сделал большой антресольный этаж, площадь которого превышала максимально допустимый. Там был оборудован барбершоп.
В каждом из этих случаев собственники длительное время не хотели пускать жилищных инспекторов в помещения для оценки работ. В итоге всё кончилось радикальными мерами. Собственники судятся с городом — Мосжилинспекция добивается лишения горожан права собственности и продажи квартир с публичных торгов. Новый собственник будет обязан восстановить помещения в проектном виде.
Например, чтобы специалистам жилинспекции только переступить порог квартиры на Базовской улице, где владелец демонтировал перегородки, чтобы объединить комнату с лоджией, пришлось инициировать отдельное судебное разбирательство.
А как быть в случаях, когда речь идет об опасных работах с газовым оборудованием или строительных работах на грани фола? Два подъезда жилого дома в Павловской слободе (Подмосковье) обрушились весной 28 марта 2010 года
В действующем законодательстве, по сути, лицо, уклоняющееся от визитов контролирующих органов по поводу незаконных перепланировок, приравнено к должнику. Что с точки зрения права не совсем правильно. Тем не менее судебная практика по принудительному посещению жилинспекторов уже накопилась в некоторых регионах.
В жилые помещения, принадлежащие должнику (это понятие применяется к лицу, проводящему незаконную перепланировку. — «Известия»), судебный
пристав-исполнительимеет право входить, при необходимости вскрывая дверь, только в том случае, если имеется письменное разрешение старшего судебного пристава, независимо от воли должника.
«Исключением из данного правила является исполнение исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника — здесь разрешение не требуется», — говорит адвокат Алексей Гавришев.
Закон четко регламентирует процедуру визита судебных исполнителей.
«Во-первых, судебный
«Если должник надлежащим образом уведомлен, назначены дата и время и он не явился, пристав может без должника проводить исполнительные действия, но обязательно в присутствии понятых и с составлением акта. Понятые и акт обязательны и в том случае, если должник находится внутри помещения и не пускает приставов. Обязанность привлекать понятых предусмотрена ч.1 ст. 59 ФЗ “Об исполнительном производстве”, в соответствии с которой участие понятых обязательно при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения, связанных с вскрытием нежилых помещений и хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества», — говорит адвокат.
При необходимости уведомляются райотдел полиции и предприятие ЖКХ или представителя домоуправления. При вскрытии желательно обеспечить присутствие участкового уполномоченного полиции и представителей домоуправления. В соответствии со ст. 62 ФЗ «Об исполнительном производстве», сотрудники органов внутренних дел обязаны оказывать содействие судебным
Действия пристава строго ограничены законом, напоминает адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.
Это условие исключает совершение исполнительных действий для принудительного исполнения. В то же время обязательность требований судебного пристава установлена ст. 6 закона «Об исполнительном производстве».
«Их неисполнение влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в виде штрафа, для граждан от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Применение насилия к приставу как к представителю власти повлечет уже уголовную ответственность по ст. 318 УК РФ, а оскорбление — по ст. 319 УК РФ. Кроме того, злостное неисполнение судебного акта влечет ответственность для должника по ст. 315 УК РФ», — говорит Иноядов.
«Действия пристава, в том числе по проникновению в жилое помещение должника, могут быть обжалованы в ведомственном и судебном порядке», — напоминает Иноядов.
Скептики опасаются, что вместе с приставом в помещения смогут попасть третьи лица, а инициировать проверки будут, например, коллекторы. И это действительно повод для опасения. Однако авторы готовящегося законопроекта уверяют, что, помимо права проникновения в жилище на основании судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц госжилнадзора и органов муниципального жилконтроля, закон возложит на пристава обязанности исключить возможность прохода посторонних лиц в помещение, куда следует комиссия, а также обеспечить сохранность имущества лица, в доме которого проходит ревизия.