06:00 (мск), источник: Известия
Ставки на спирт: госзакупки медицинского этанола выросли на четверть
Врачи запасаются антисептиком, опасаясь подорожания препарата в сентябре.
Объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник в первом полугодии 2019-го выросли на четверть. Об этом свидетельствует статистика компании DSM Group, с которой ознакомились «Известия». Основной причиной такой «запасливости» врачей может быть ожидание подорожания антисептика: с 19 сентября власти обязали производителей этанола приобрести новые счетчики для контроля за продукцией, и это может повысить её стоимость.
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Новые приборы будут измерять его концентрацию и объем в фармсубстанции.
Ужесточение требований связано с борьбой с нелегальным алкоголем: медицинский спирт стал основным сырьем для производства суррогатов, заявлял ранее замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский. Он отмечал, что в ходе проверок служба постоянно находит у нелегальных производителей канистры с медицинским спиртом, акциз с которого, конечно, не платится.
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Опасения по поводу повышения цен на спирт беспочвенны, заверил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. О решении властей насчет счётчиков стало известно примерно за год, и летом большинство производителей медицинского этанола действительно их поставили. Однако это разовые расходы, и благодаря тому что на закупку оборудования было много времени, появилась возможность разделить издержки на большее количество продукции.
Рост оптовой и розничной стоимости спирта сдерживает государство, напомнил юрист Владимир Черный, специализирующийся на фармацевтической отрасли. Этанол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на все медикаменты из этого списка устанавливают региональные власти. Они принимают решение, какой может быть максимальная цена завода и устанавливают предельные надбавки для оптовых и розничных продавцов. Например, в Москве спирт от производителя стоит примерно от 72 до 205 рублей за литр в зависимости от объема тары и градуса, следует из госреестра цен на ЖНВЛП.
Руководство медучреждений всегда старается планировать закупки и спирта, и лекарств с запасом, рассказала главврач московского госпиталя для ветеранов войн № 2 Вера Шастина. Одной из причин заказа большего количества этанола может быть рост числа пациентов, считает она.
— Надо смотреть ситуацию по каждой клинике. У нас, например, увеличивается оборот койки — то есть за год мы лечим больше пациентов, чем раньше. Конечно, и спирта, и таблеток требуется больше, — сказала Вера Шастина.
В ближайшие годы можно ожидать снижения закупок этанола для больниц, предположил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.
Как писали «Известия», ранее российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. При этом закупки всех препаратов остальных категорий (за исключением онкологических) сократились на 4% в денежном выражении.