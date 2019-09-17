10:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Льготы на льготы не приходятся
«Роснефть» обвиняет Минфин в предвзятости.
«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации «Ъ», глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению Сечина, глава министерства, первый
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. «Восток Ойлу» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений). Как сообщал «Ъ», опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле мораторий поддержал Владимир Путин (за исключением Приобского месторождения), но лишь до конца года.
Так, пишет Сечин, «Минфин и лично (первый
По данным «Ъ», Игорь Сечин неоднократно просил президента ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Восток Ойла» в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, но решения пока нет.
Глава Минфина в этом году действительно допускал предоставление средств ФНБ на газохимический комплекс в
Так, подготовленный Минвостокразвития законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкора (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.
Игорь Сечин отмечает в письме, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл». Инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки, подчеркивает он. В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, считает Игорь Сечин, жалуясь на то, что в России стоимость заимствований — одна из самых высоких в мире (11−13%).
По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, «Восток Ойл» — масштабный и амбициозный проект. В теории бюджет в долгосрочном плане должен от него только выиграть, но дополнительное льготирование уже действующих месторождений фактически означает принятие бюджетом значительной части рисков, в том числе геологических и ценовых, считает аналитик. Поэтому, отмечает он, неудивительно, что Минфин в этом вопросе занял осторожную позицию.
Дмитрий Козлов