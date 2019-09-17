10:54 (мск), источник: Ведомости
Рубль начал падать спустя сутки после резкого роста
Скачок произошел после взрывов в Саудовской Аравии.
Рубль показал падение на открытии Московской биржи утром во вторник, 17 сентября. По состоянию на 10:07 мск доллар подорожал на 10 коп. (0,17%) до 64,14 руб, в то время как евро подорожал почти на 13 коп. до 70,58 руб.
Цена ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent также падает после резкого роста — по состоянию на 10:14 мск падение составляло 0,7% — до $68,54/барр. Нефть WTI падает на 1,12% — до $62,2/барр.
В ночь на субботу, 14 сентября, 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии — крупнейшего экспортера нефти и второго по величине производителя после США. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские
Вслед за этим цены на нефть показали рекордный рост: на открытии биржи ICE в ночь на понедельник, 16 сентября, Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/барр. против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. На 17,4% подскочили котировки и нефти марки WTI — до $64,4/барр. против $54,85. Так активно цены не росли с 1988 г., когда началась торговля фьючерсами на нефть.
Рубль в этот день также показывал резкий рост. На открытии доллар упал на 56 коп. — до 63,77 руб., а евро на 70 коп. — до 70,58 руб.
Кирилл Буланов