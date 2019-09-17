Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
10:54 (мск), источник: Ведомости

Рубль начал падать спустя сутки после резкого роста

Скачок произошел после взрывов в Саудовской Аравии.

ЦБ: $ 63.8272   -0.64 € 70.6695   -0.86 ММВБ: $ 64.1875   +0.14 € 70.6850   +0.25
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Рубль показал падение на открытии Московской биржи утром во вторник, 17 сентября. По состоянию на 10:07 мск доллар подорожал на 10 коп. (0,17%) до 64,14 руб, в то время как евро подорожал почти на 13 коп. до 70,58 руб.

Цена ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent также падает после резкого роста — по состоянию на 10:14 мск падение составляло 0,7% — до $68,54/барр. Нефть WTI падает на 1,12% — до $62,2/барр.

В ночь на субботу, 14 сентября, 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии — крупнейшего экспортера нефти и второго по величине производителя после США. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Ущерб ни власти, ни госкомпания Saudi Aramco не раскрывали.

Атака дронов на Saudi Aramco
12:10 (мск)Боевые дроны: от борьбы с терроризмом до ударов по нефтезаводам
00:41 (мск)Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов
16 сентябряПутин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Вслед за этим цены на нефть показали рекордный рост: на открытии биржи ICE в ночь на понедельник, 16 сентября, Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/барр. против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. На 17,4% подскочили котировки и нефти марки WTI — до $64,4/барр. против $54,85. Так активно цены не росли с 1988 г., когда началась торговля фьючерсами на нефть.

Рубль в этот день также показывал резкий рост. На открытии доллар упал на 56 коп. — до 63,77 руб., а евро на 70 коп. — до 70,58 руб.

Кирилл Буланов

Аналитики опасаются мировой рецессии из-за атак на саудовские НПЗ
Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
 Как инженер из Перми продает роботов по всему миру Бизнес
Чего ждать через 20 лет. Источники «Ведомостей» о будущем
Кокорин и Мамаев спустя почти год вышли на свободу
КГБ Белоруссии раскрыл схему поставок оружия с Украины в Россию
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии России
Онколог назвал основные признаки рака мозга
В Индии сняли на видео битву четырех кошек и кобры
Приставам расширят полномочия
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая форма продаж автомобилей: провал в России Как выяснили журналисты, из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana по новой технологии продать удалось только два
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома
Где в России больше всего платят за услуги ЖКХ?
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
«Москва или Петербург?»: тест
Популярные темы на «Детях»
Серьезные отношения с заключенным 323
Больные дети в детском саду 296
Кошки - грация и красота! 260
Займемся наукой? 190
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь