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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии России

Топ-менеджеры в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также командир авиасудна и мастер проходки шахты входят в число наиболее высокооплачиваемых профессий в России, следует из данных Минтруда.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщало ведомство, больше всего зарабатывает механик по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Ему работодатели готовы предложить 430 тыс. руб. в месяц.

Самыми высокооплачиваемыми признаны профессии в сфере управления (топ-менеджеры — в коммерческих структурах и руководители высшего звена — в госорганизациях).

Самая высокая зарплата — в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной, финансовой и рекламной сферах, а также в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, и в сфере добычи и обработки золота, алмазов.

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Высокие зарплаты в сфере авиации получают командир воздушного судна, пилот, пилот-инструктор, инженер по эксплуатации воздушных судов, бортовой техник.

В горнодобывающей отрасли — мастер проходки шахты, мастер проходки горных выработок, машинист дробильно-погрузочного агрегата, машинист экскаватора, маркшейдер.

В нефтегазовой сфере — главный инженер, мастер по бурению скважин, техник по эксплуатации нефтепроводов, геолог, машинист буровой установки, машинист автогрейдера, вышкомонтажник-электромонтер.

В рыбодобывающей отрасли — капитан, помощник капитана, боцман, начальник по ремонту оборудования и матрос.

В производственной сфере больше всего зарабатывают главный механик, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер по автоматизированным системам управления производством, сталевар, заточник, слесарь.

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В строительной отрасли — инженер-строитель, инженер строительного контроля, архитектор, прораб, геодезист, геолог, каменщик.

В сфере информационных технологий — программист, инженер по защите информации, инженер-системотехник, системный аналитик, аналитик в области информационных технологий, художник компьютерной графики.

В правовой и финансовой сферах — юрисконсульт и главный бухгалтер. В сфере общественного питания — заведующий производством и шеф-повар.

Самые высокооплачиваемые должности в сфере культуры — художественный руководитель, режиссер-постановщик, ассистент режиссера, балетмейстер, директор творческого объединения, артист.

В медицинской сфере — дерматовенеролог, психиатр, стоматолог, офтальмолог. В сфере услуг — автоэлектрик, парикмахер, риелтор.

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