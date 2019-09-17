Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии России

10:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Как сообщало ведомство, больше всего зарабатывает механик по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Ему работодатели готовы предложить 430 тыс. руб. в месяц.
Самая высокая зарплата — в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной, финансовой и рекламной сферах, а также в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, и в сфере добычи и обработки золота, алмазов.
Высокие зарплаты в сфере авиации получают командир воздушного судна, пилот,
В горнодобывающей отрасли — мастер проходки шахты, мастер проходки горных выработок, машинист
В нефтегазовой сфере — главный инженер, мастер по бурению скважин, техник по эксплуатации нефтепроводов, геолог, машинист буровой установки, машинист автогрейдера,
В рыбодобывающей отрасли — капитан, помощник капитана, боцман, начальник по ремонту оборудования и матрос.
В производственной сфере больше всего зарабатывают главный механик,
В строительной отрасли —
В сфере информационных технологий — программист, инженер по защите информации,
В правовой и финансовой сферах — юрисконсульт и главный бухгалтер. В сфере общественного питания — заведующий производством и
Самые высокооплачиваемые должности в сфере культуры — художественный руководитель,
В медицинской сфере — дерматовенеролог, психиатр, стоматолог, офтальмолог. В сфере услуг — автоэлектрик, парикмахер, риелтор.