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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС предлагает «Аэрофлоту» разводить лоукостеры. Продав блокпакет «Победы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает «Аэрофлоту» продать блокпакет «Победы», а на вырученные деньги создать еще один лоукостер. Это заметно отличается от ранее высказанной службой идеи приватизации «Победы» с ее выходом из группы «Аэрофлот», которая не встретила понимания у менеджмента группы. Профильные правительственные чиновники говорили, что будут ориентироваться в этом вопросе на позицию менеджмента госкомпании.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что «Аэрофлоту» следует продать 25% плюс 1 акцию лоукостера «Победа». «По нашему мнению, можно привлечь деньги инвесторов, продав 25% плюс 1 акцию «Победы», а на эти деньги сделать еще одного лоукостера, — сообщил Артемьев в интервью ТАСС.

«Аэрофлот» — сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому, если он сделает на эти деньги следующего лоукостера и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то он будет продавать их компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появятся несколько лоукостеров, что позитивно скажется на рыночной конкуренции.
Игорь Артемьев
глава ФАС

В августе Артемьев предложил правительству приватизировать «Победу» и вывести ее из группы «Аэрофлот» для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке, сообщал РБК. Впоследствии представители службы развивали эту мысль в различных выступлениях: например, заместитель главы ФАС Александр Редько говорил, что, оставаясь в группе «Аэрофлот», «Победа» должна развивать внутренние рейсы — в противном случае ей следует выйти из группы и конкурировать с ней.

При этом позиция чиновников, курирующих авиаотрасль, более сдержана.
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Так, глава Минтранса Евгений Дитрих сообщал в августе, что вопрос о выделении «Победы» из «Аэрофлота» пока не рассматривается. «Как и всякая идея, она должна быть проработана, чтобы понять, зачем нам это нужно, — говорил он.— Если нам коллеги подскажут детально о своих творческих мыслях, мы обдумаем, но сегодня ''Победа'' задумывалась как лоукостер, она закрывает свой пассажирский сегмент у ''Аэрофлота'', и пока выделять мы ее не планируем».

Вице-премьер Максим Акимов, в свою очередь, говорил, что правительство в этом вопросе прислушается к мнению менеджмента «Аэрофлота». «Мы так привыкли за последнее время спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им иногда весьма директивные указания, — пояснял Акимов.— Надо всегда помнить, что даже 100-процентное акционерное общество — это все-таки формально частный бизнес, и я бы здесь предложил ориентироваться на позицию менеджмента, а потом уже как-то относиться к этим предложениям, потому что всегда довольно опасно их инициировать сверху и в деструктивном режиме продвигать. Я думаю, что мы скорее будем ориентироваться на предложения менеджмента компании, а уж как к ним относится… Они поступят — мы рассмотрим».

При этом менеджмент «Аэрофлота» считает недопустимым приватизацию «Победы» с утратой контроля — только продажу небольшого пакета.

«У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году, — пояснял в интервью ''Интерфаксу'' в августе гендиректор ''Аэрофлота'' Виталий Савельев.— И с лоукостером ''Победа'' нам это возможно, без него — нереалистично». Совет директоров «Аэрофлота» одобрил в начале года возможность IPO 25% лоукостера. Савельев также критически отнесся к идее отказа «Победы» от международных перелетов. «Если мы не полетим за рубеж, а это эффективно с точки зрения экономики, значит, мы не будем продавать дешевые билеты на внутренних рейсах», — объяснял он.

Наталья Скорлыгина

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