Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Уведомление о разработке соответствующего законопроекта Минфин опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов.
Цель законопроекта — предоставить гражданам возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. Сейчас уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода низкий, констатирует Минфин. Публичное обсуждение продлится с 17 по 30 сентября 2019 года, при этом текст документа пока не опубликован. Планируется, что поправки будут внесены в отдельные законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.
Говорилось, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.
Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.
Изначально концепция об ИПК предполагала автоподписку — автоматическое включение гражданина в систему с возможностью выхода, однако впоследствии от автоподписки было решено отказаться.