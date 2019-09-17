13 главных женщин российского частного бизнеса

Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России из ежегодного рейтинга Forbes выросла на 22,2% за год и составила 43,7 трлн рублей. Из них 2 трлн рублей приходится на компании, управляемые женщинами. Одна из них — Wildberries Татьяны Бакальчук — входит в десятку самых быстрорастущих в рейтинге. В прошлом году интернет-магазин занимал 136 место при выручке 69 млрд рублей. За год он показал рост на 72%, заработав 118,7 млрд рублей, и продвинулся в первую сотню — на 82 место. Крупнейший в стране экспортер пшеницы РИФ, управляемый Мариной Турянской, за год увеличил выручку почти на 70%.
С 2017 года число женщин, возглавляющих компании из рейтинга, выросло с пяти до тринадцати. В этом году в нем две новые участницы — Ольга Петрова, назначенная гендиректором компании «Нефтетранссервис» в мае, и Юлия Гадлиба, гендиректор и председатель правления «Ренессанс Страхования» — компании, вошедшей в рейтинг Forbes впервые. Ольга Наумова, уйдя с поста гендиректора «Магнита» в июне, покинула рейтинг.
Компания: VEON (Vimpelcom).
Место компании в рейтинге: 12.
Отрасль: телекоммуникации.
Выручка: 570,8 млрд рублей.
Американка Урсула Бернс — топ-менеджер с мировым именем, возглавившая компанию в 2018 году. Она является членом совета директоров не только VEON, но и Uber, американский Forbes не раз включал ее в число самых влиятельных женщин мира. До 2016 года она работала гендиректором в Xerox. Заняв этот пост в 2009-м, она стала первой в истории чернокожей женщиной, возглавившей компанию из списка Fortune 500.
Компания выросла из «Вымпелкома», который в 1993 году зарегистрировал под предоставление услуг мобильной связи торговую марку «Билайн». После серии слияний и поглощений телеком-гигант стал называться Vimpelcom Ltd, а в феврале 2017-го взял название своего продукта — мессенджера VEON. В группу входят украинская сеть «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ, мобильные операторы Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане. По собственным данным, холдинг обслуживает 210 млн клиентов.
Место компании в рейтинге: 38.
Выручка: 229,7 млрд рублей.
Светлана Виноградова 23 года проработала в «Рольфе», прежде чем возглавить его в 2017 году. В 1994 году она пришла в компанию на должность инженера сервис-бюро, и за время своей карьеры в ней руководила дилерским центром «Рольф восток», была региональным директором розничного направления, занималась интеграцией в компанию дилерских центров «Пеликан-авто» после их поглощения в 2016 году.
Крупнейший в стране продавец автомобилей создан Сергеем Петровым в 1991 году. Весной 2018-го «Рольф» перешагнул рубеж в 1 млн проданных новых автомобилей, а по итогам года продал около 96 670 новых автомобилей, на 15% больше, чем годом ранее. На 34% выросли продажи подержанных автомобилей (более 64 000 машин). В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова, экс-гендиректора компании Татьяны Луковецкой и топ-менеджера автодилера Анатолия Кайро о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Руководство «Рольфа» заявило, что это на работе компании не отразилось.
Источник: Иркутская нефтяная компания
Место компании в рейтинге: 43.
Выручка: 192,6 млрд рублей.
Марина Седых — единственная в России женщина, возглавляющая нефтегазовый бизнес. Гендиректором «Иркутской нефтяной компании», сооснователем и совладельцем которой она является, Седых работает с момента ее запуска в 2000 году. С 2015 года она входит в рейтинг богатейший женщин России по версии Forbes, в 2018 году ее состояние составило $350 млн.
ИНК — один из крупнейших независимых производителей углеводородов. Занимается геологией, разведкой и добычей в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. К настоящему времени компания открыла 12 месторождений, на которых в 2018 году добыла 9 млн т нефти — в семь раз больше, чем в 2011 году. ИНК владеет 100% Иркутского завода полимеров и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтилена мирового уровня мощностью 650 000 т в год. Основные акционеры ИНК — Николай Буйнов (64%), ЕБРР и Goldman Sachs.
Место компании в рейтинге: 55.
Отрасль: черная металлургия.
Выручка: 174 млрд рублей.
Наталья Еремина, выпускница механико-математического факультета МГУ, пришла в ОМК в 2001 году, чтобы возглавить департамент контроллинга, а через 16 лет приняла ответственность за всю компанию, став председателем правления.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых — один из крупнейших производителей труб и железнодорожных колес в России. За последние 10 лет ОМК произвела 10,6 млн т труб большого диаметра (ТБД), из них 4,3 млн т приобрел «Газпром», 1,8 млн т — «Транснефть». Рынок ТБД переживает спад из-за завершения крупнейших трубопроводных строек. В 2018-м ОМК запустила крупнейшую в своей истории инвестпрограмму на 167 млрд рублей, из них 50 млрд рублей пойдет на запуск производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли и машиностроения.
Место компании в рейтинге: 64.
Выручка: 155,7 млрд рублей.
Ксения Соснина вошла в совет директоров «Илима» в 2015 году, а через год стала его гендиректором. До этого она работала в той же отрасли, была президентом российского подразделения американской компании International Paper (IP) — одного из крупнейших международных производителей бумаги.
Компания производит бумагу и картон в России, выпускает в год более 3,4 млн т продукции. В начале 1990-х среди его учредителей был будущий президент России Дмитрий Медведев. Сегодня 50% группы принадлежит американской лесопромышленной компании International Paper. «Илим» реализует инвестпрограмму стоимостью 100 млрд рублей и около 67 млрд рублей планирует вложить до 2022 года в проект «Большой Усть-Илимск». Благодаря этому суммарное производство товарной продукции на предприятиях группы может вырасти на 1 млн т в год.
Место компании в рейтинге: 81.
Выручка: 119,8 млрд рублей.
Коммерческий директор Марина Турянская возглавила компанию РИФ в июле 2018 года — в момент ее слияния с азовским зерновым терминалом «Промэкспедиция», сменив на посту Вадима Саркисова. Саркисов вошел в совет директоров объединенной компании.
Крупнейший в стране экспортер пшеницы ростовская компания РИФ за год увеличила выручку почти на 70%. По итогам сельскохозяйственного сезона 2018/2019, по данным агентства «ПроЗерно», РИФ нарастил рыночную долю с 12% до 15,8% и увеличил отгрузки на 7,9%, до 6,6 млн т. С 2017 года компания потратила 5 млрд рублей на приобретение железнодорожных вагонов. В начале 2019 года владелец компании Петр Ходыкин заявил, что намерен вложить в покупку и строительство судов «река-море» 11 млрд рублей.
Источник: Фото Семена Каца для Forbes
Место компании в рейтинге: 82.
Выручка: 118,7 млрд рублей.
Бывшая преподавательница английского языка Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав создали компанию Wildberries в 2003 году. Сегодня женщина является единственным владельцем компании, она же — ее гендиректор. В 2019 году Forbes оценил ее состояние в $1 млрд.
В 2018 году выручка компании выросла на 72%. Это крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви на российском рынке на сегодняшний день. В 2019 году Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку в $1,2 млрд.
Компания: Алькор и Ко (Л’Этуаль).
Место компании в рейтинге: 123.
Выручка: 82,5 млрд рублей.
Перед тем, как занять пост гендиректора компании в 2011 году, Татьяна Володина возглавляла департамент собственных торговых марок. До прихода в «Алькор и Ко» Володина управляла российским подразделением Shiseido, а еще раньше, будучи сотрудницей Estee Lauder Companies, выводила на российский рынок марку Clinique.
Компания основана предпринимателем Максимом Климовым, который начинал в 1990-е с продажи парфюмерии, косметики и медикаментов. Первый магазин сети «Л’Этуаль» открылся в Москве в 1997 году, через год появились торговые точки в регионах. Помимо розничной сети «Л'Этуаль» бизнес Климова состоял из оптовой компании «Нейтор», логистической «ЛФ-лоджистик» и складской «Вортэкс». В июне 2013 года Климов скончался от продолжительной болезни в возрасте 48 лет.
Источник: «Нефтетранссервис»
Компания: «Нефтетранссервис».
Место компании в рейтинге: 129.
Выручка: 80,2 млрд рублей.
Возглавив «Нефтетранссервис» в мае 2019-го, Ольга Петрова вошла в список женщин, управляющих крупнейшими компаниями России. Перед тем, как занять пост гендиректора, она четыре года проработала первым заместителем генерального директора по экономике и финансам. До прихода в компанию занималась аудитом.
«Нефтетранссервис» входит в четверку крупнейших железнодорожных операторов России. Парк в управлении составляет более 70 000 единиц, преимущественно нефтебензиновые цистерны и полувагоны, и 35 локомотивов. Принадлежит Вадиму и Вячеславу Аминовым и Алексею Лихтенфельду. Летом в компании появился крупный миноритарий — долю в нем купили РФПИ и ближневосточный фонд. Стоимость и размер пакета не раскрываются.
Место компания в рейтинге: 131.
Выручка: 79,3 млрд рублей.
Валентина Шнайдер — мать основателей продуктового дискаунтера «Светофор» Андрея и Ивана Шнайдеров и совладелица их бизнеса. О предпринимателях из Красноярска известно немного. В 1994-м Шнайдеры создали компанию «Ленком», которая занималась дистрибуцией пива и слабоалкогольных напитков. В 2004 году они запустили новый проект — сеть пивных магазинов «Напильник», а летом 2009 в старой части Красноярска открылся их первый магазин низких цен «Светофор».
«Светофор» — сеть магазинов низких цен, основанная в Красноярске. Этот магазин самообслуживания в режиме дискаунтера, с минимальным ассортиментом насчитывает, по данным компании, более 800 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Бизнес-модель «Светофора» исключает все лишние расходы, начиная с хранения и освещения и заканчивая рекламой и общением с прессой. В первом «Светофоре» не было ни полок, ни прилавков, товар продавали прямо из коробок и с деревянных палет. Минимальная наценка позволяет держать цены в «Светофоре» на 10−20% ниже среднерыночных.
Источник: ГК «Агро-Белогорье»
Компания: ГК «Агро-Белогорье».
Место компании в рейтинге: 138.
Лариса Ковалева возглавила компанию в 2016 году после того, как 10 лет проработала в должности первого заместителя генерального директора, отвечая за экономику и финансы.
Агрохолдинг «Агро-Белогорье» создан в 2007 году по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Компания специализируется на производстве свинины, молочном животноводстве и производстве кормов. По результатам 2018 года она занимает третье место среди производителей свинины в России, ее доля составляет 5%, а объем выпуска свинины — 219 000 т.
Источник: «Ренессанс Страхование»
Место компании в рейтинге: 146.
Выручка: 71,4 млрд рублей.
Выпускница факультета стратегического менеджмента Высшей школы экономики Юлия Гадлиба пришла в «Ренессанс страхование» в 2008 году. Сначала она возглавила центр маркетинговой поддержки продаж, затем — все розничные продажи компании, а еще позднее — весь розничный блок: продажи, урегулирование, андеррайтинг, маркетинг, центр контроля качества. Пост генерального директора заняла в 2016 году, сменив на нем Лейлу Барахнину.
Одна из крупнейших в России страховых компаний. 52,12% акций «Ренессанс Страхования» принадлежит группе «Спутник» с активами, превышающими $1,5 млрд. Одним из стратегических направлений инвестиций группы вот уже 15 лет является развитие «Ренессанс Страхования».
Владеет группой «Спутник» Борис Йордан, состояние которого Forbes в сентябре 2019 года оценил более чем в миллиард. Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
В 2019 году «Ренессанс Страхование» впервые вошла в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России» с выручкой 71,4 млрд рублей.
Источник: «Дон-Строй Инвест»
Компания: «Дон-Строй Инвест».
Место компании в рейтинге: 148.
Основатели компании «Донстрой» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов запускали строительство многих объектов на кредитные деньги, и когда в кризис 2008-го продажи встали, им пришлось отдать ее банку ВТБ за долги. Тогда компанию и возглавила Алена Дерябина, бывший вице-президент банка. Дерябина окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит» и до прихода в ВТБ работала в Собинбанке.
Видные за много километров жилые комплексы «Донстроя» «Алые паруса», «Воробьевы горы» и «Триумф-Палас» значительно изменили архитектурный облик Москвы. Осенью 2015 года компания начала реализацию еще одного масштабного проекта — редевелопмента промзоны бывшего завода «Серп и молот» на юго-востоке Москвы. Демонтаж последних конструкций завода планируется завершить в 2022 году, на его месте будет построено 1,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,1 млн кв. м жилья, на участке 102 га. Проект рассчитан до 2025 года. Объем заявленных инвестиций 140 млрд рублей.