Цены нефти резко упали на новостях о восстановлении добычи Саудовской Аравией

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах в Лондоне по данным на 17.17 мск дешевели на 6,06% или на $4,18 — до $64,84 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь в Нью-Йорке упала на 5,5% или на $3,46 — до $59,44 за баррель.
Цены упали на новости о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти после атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco быстрее, чем ожидалось первоначально, пишут Bloomberg и Reuters. После нападения Saudi Aramco сократила добычу на 5,7 млн баррелей в день. Сейчас компания близка к восстановлению 70% из этого объема, сообщил во вторник неназванный источник Reuters. По его словам, полностью восстановительный процесс завершится в ближайшие 2−3 недели. Еще один источник Reuters подтвердил, что процесс идет быстрее, чем ожидалось.
Официально это сообщение пока не подтверждено. Но как отмечает Reuters, на вечер запланирована пресс-конференция министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана. «Все внимание будет приковано к пресс-конференции, — сказал Reuters партнер-основатель консалтинговой компании ELS Analysis Самуэль Чижук. — Нам нужна корректная оценка ущерба, нужно видеть план восстановления. До сих пор мы не знаем, как долго продлятся ограничения добычи, и это главный вопрос, который люди задают с субботы».
Саудовская Аравия сократила добычу и экспорт нефти 14 сентября после того, как предприятия нефтяной госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке дронов. По данным Bloomberg, произошедшее стало крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти на мировой рынок. В понедельник на открытии торгов нефтяные цены показали рекордный рост: цена фьючерсов на Brent подскочила более чем на 19%, на WTI — на 15,5%.