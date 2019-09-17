Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
17:57 (мск), источник: Forbes

Цены нефти резко упали на новостях о восстановлении добычи Саудовской Аравией

Нефть Brent во вторник вечером подешевела более чем на 6%, WTI — на 5,5%. Причиной стало сообщение о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу после атаки дронов быстрее, чем ожидалось.

Источник: AP 2019

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах в Лондоне по данным на 17.17 мск дешевели на 6,06% или на $4,18 — до $64,84 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь в Нью-Йорке упала на 5,5% или на $3,46 — до $59,44 за баррель.

Цены упали на новости о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти после атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco быстрее, чем ожидалось первоначально, пишут Bloomberg и Reuters. После нападения Saudi Aramco сократила добычу на 5,7 млн баррелей в день. Сейчас компания близка к восстановлению 70% из этого объема, сообщил во вторник неназванный источник Reuters. По его словам, полностью восстановительный процесс завершится в ближайшие 2−3 недели. Еще один источник Reuters подтвердил, что процесс идет быстрее, чем ожидалось.

Новость
Нефтяной рынок рухнул после пожаров в Саудовской Аравии. Их устроили с помощью самой доступной технологии

Официально это сообщение пока не подтверждено. Но как отмечает Reuters, на вечер запланирована пресс-конференция министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана. «Все внимание будет приковано к пресс-конференции, — сказал Reuters партнер-основатель консалтинговой компании ELS Analysis Самуэль Чижук. — Нам нужна корректная оценка ущерба, нужно видеть план восстановления. До сих пор мы не знаем, как долго продлятся ограничения добычи, и это главный вопрос, который люди задают с субботы».

Саудовская Аравия сократила добычу и экспорт нефти 14 сентября после того, как предприятия нефтяной госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке дронов. По данным Bloomberg, произошедшее стало крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти на мировой рынок. В понедельник на открытии торгов нефтяные цены показали рекордный рост: цена фьючерсов на Brent подскочила более чем на 19%, на WTI — на 15,5%.

Юлия Котова

Следите за развитием темы Атака дронов на Saudi Aramco
 Рецепты из нейросети: как стартап выпускника МГУ на $56 млн создает новые лекарства за три недели
Как марихуана сделала миллиардером пионера российского инвестбанкинга и экс-главу НТВ Бориса Йордана
Моряки из КНДР напали на российских пограничников
Сильный снегопад в России признали поводом для неявки на работу
Суд изъял имущество экс-чиновника на 9 миллиардов рублей
Группы «ВКонтакте» теперь могут скрывать своих подписчиков
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным объектом
На Ямале сошедшую с фундамента многоэтажку подперли досками
30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новый седан от Mazda: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи седана Mazda 3, а продажи новинки стартуют 1 октября
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Эксперт рассказал, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
За что могут отобрать дачу?
Популярные темы на «Детях»
Больные дети в детском саду 594
Как много одиноких девушек 370
Вовлечённость отцов в выращивание детей 330
Через годы, через расстоянье... 262
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь