03:30 (мск), источник: Известия
Не пороть горючку: грозит ли скачок цен на нефть подорожанием бензина
Сдержать рост стоимости топлива на АЗС должны демпфер и договоренность с нефтяниками.
Поставки бензина и дизеля на экспорт стали заметно привлекательнее для российских компаний. Вслед за скачком мировых цен на нефть в Европе выросла и стоимость топлива — примерно на 10%, сообщили «Известиям» в ценовом агентстве Argus. Эта ситуация создает стимул для увеличения экспортных поставок российскими нефтяниками. В прошлом году наблюдалась схожая ситуация — компании увеличили продажи горючего за рубеж, что в итоге привело к росту цен на бензин и дизель на отечественных АЗС.
Дополнительные меры правительства по стабилизации ситуации могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят $80 за баррель.
Вслед за резким повышением мировых цен на нефть на 12% моторное топливо в Европе подорожало примерно на 10%, сообщили «Известиям» в Argus. В 2018 году более привлекательные цены на внешнем рынке привели к росту поставок российского бензина и дизеля за рубеж, а возникший в результате этого дефицит топлива на внутреннем рынке — к увеличению цен на отечественных АЗС.
В понедельник, 16 сентября, в ходе торгов на Лондонской бирже цена эталонной марки Brent достигала $71 за баррель. Правда, во вторник во второй половине дня стоимость бочки опустилась ниже $66.
В ближайшее время скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашение о заморозке оптовых цен на моторное топливо, сообщили «Известиям» в Российском топливном союзе.
Кроме того, с начала нынешнего года государство частично компенсирует нефтяникам недополученную прибыль от поставок топлива на внутренний рынок с помощью специального механизма (демпфер). По данным исследовательской группы «Петромаркет», по итогам июля компенсация по бензиновому демпферу составила почти 6 тыс. рублей за 1 т (свежих данных по августу нет). Экспортные цены на 92-й бензин, по данным
Котировки бензина Eurobob Oxy на биржевом рынке Роттердама (европейский эталон цены на бензин) в понедельник выросли на 9,8% до $626,75 за 1 т, а цены на танкерные партии дизтоплива французской спецификации в
Результатом роста европейских котировок стало повышение индексов экспортного паритета (цена при поставках горючего за рубеж российскими компаниями. — «Известия»), отметил Виктор Парно.
— Ключевая причина слабой реакции внутреннего рынка на изменение цен на нефть на мировом — наличие демпфирующего механизма, сдерживающего рост стоимости топлива, а также негласный контроль государства, — сказал «Известиям» гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов.
В 2018 году на фоне высоких объемов экспорта и роста цен на топливо правительство пригрозило нефтяникам введением экспортных пошлин на нефтепродукты, если поставки на внутренний рынок будут недостаточными. Ситуация прошлого года вряд ли повторится, считает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
— В прошлом году,
Тем не менее, по словам эксперта, оптовые цены на внутреннем рынке еще могут пойти вверх вслед за зарубежными. Некоторое подорожание опта может снизить прибыльность АЗС, но не поставит их на уровень убыточности, подчеркнул Сергей Ежов. Эксперт добавил, что дополнительные меры правительства по стабилизации ситуации по топливном рынке могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят $80 за баррель.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает такой сценарий вполне вероятным.
— Если через месяц Саудовская Аравия не продемонстрирует полного восстановления своей инфраструктуры, то цена на сырье может подняться и выше $80 за баррель, — сказал он «Известиям». —.
Если нефть подскочит до $100 за баррель, защитные механизмы в
какой-томомент начнут отказывать, и государству, возможно, придется пойти на снижение акцизов и вернуть их к докризисному показателю.
Новое соглашение с нефтяниками в этой ситуации тоже возможно, но оно будет неэффективно без изменения налоговых условий.
На российских розничных ценах подорожание нефти и нефтепродуктов на международном рынке вряд ли скажется, считает Виктор Парно.
— Корреляция между оптовыми и розничными ценами на бензин и дизтопливо довольно низкая. Оптовые цены изменяются ежедневно под влиянием рыночных факторов, а за розничными внимательно следят регулирующие органы, в первую очередь ФАС, — пояснил он.
Другие опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что заметного подорожания бензина и дизеля на АЗС в этом году не ожидается.
— Еще в прошлом году было решено, что цены будут расти в пределах инфляции, и нефтяные компании придерживаются этого уровня, — отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. — Независимые АЗС также не станут поднимать ценники по сравнению с конкурентами, чтобы не потерять клиентов.
Давление на внутренние топливные цены будет, но некритичное, заявил «Известиям» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что повышение стоимости топлива может произойти, но будет очень сдержанным.
В Минэнерго на момент публикации не ответили на запрос «Известий».