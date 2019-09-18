Правительство просят поддержать рабочие профессии

Депутат ссылается на августовское исследование HeadHunter и Работа.ру в сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) по выявлению самых дефицитных профессий России. В итоговый перечень вошли 15 профессий, в представителях которых остро нуждаются работодатели из разных субъектов федерации.
Самой востребованной и редкой квалификацией на рынке труда России стало управление спецтехникой, следует из документа.
Машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах. На втором месте — ERP-консультанты (специалисты по автоматизации учета и управления предприятием). Также в первую пятерку вошли фасовщик, врач и сварщик.
Запрос на рабочие профессии подтверждают свободные вакансии слесаря, маляра, токаря (6−8 места списка). Недостаточно соискателей среди поваров и специалистов швейного цеха (10 и 13 место). Сектору ритейла стабильно нужны кассиры, которые и заключают перечень. Проблемы села подчеркивает попадание в шорт-лист агрономов и зоотехников (9 и 14 позиции). Согласно исследованию, в топ-10 регионов «карты спроса на дефицитников» по данным за август вошли: Ленинградская область, где не хватает дефицитных специалистов по всем 15 категориям, Ростовская область (по 13 позициям), Краснодарский край, Волгоградская область (по 12 профессиям) и Калужская область (по 11). Представители 10 профессий из списка дефицитных требуются в Воронежской, Белгородской, Астраханской, Тульской и Брянской областях.
«Сегодня мы говорим о квалификационной яме, в которой находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России», — пишет в своем обращении Зубарев.
Депутат пояснил «Ведомостям», что работодатели заинтересованы в специалистах рабочих профессий, но молодые люди при выборе образования отдают предпочтение тем отраслям, где чувствуется явное перенасыщение кадрами. В связи с этим Зубарев предлагает Министерству просвещения и Министерству труда предусмотреть регулярный выпуск шорт-листа востребованных рабочих профессий и разработать на уровне правительства меры по поддержке тех, кто готов обучаться этим профессиям.
Ситуация дефицита соискателей рабочих профессий характерна для многих регионов, пояснила «Ведомостям» руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая. «Действительно, “синие воротнички” продолжают оставаться дефицитными кадрами. По итогам прошлого года прирост вакансий для рабочего персонала составил 205%, а на одно предложение часто приходилось одно резюме», — отмечает она. Святицкая уверена, что поддержка создания шорт-листа дефицитных специальностей со стороны государства привлечет внимание молодежи и студентов, которые смогут оценить разные возможности в сфере труда.
Заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков в свою очередь отмечает, что спрос со стороны работодателей на рабочие профессии растет стремительными темпами не первый год. «Москва традиционно высасывает из регионов рабочие кадры и рождает дефицит специалистов на местах. Поэтому популяризация рабочих профессий среди молодежи — большая задача, которую необходимо постоянно поддерживать и развивать», — говорит он. По его словам, наблюдается тенденция, когда молодые люди делают выбор в пользу среднего специального образования.
«Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения. Замминистра труда Алексей Вовченко не стал комментировать инициативу.