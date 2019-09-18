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10:24 (мск), источник: RNS

Россия сократила инвестиции в американский госдолг более чем на $2 млрд

Россия в июле 2019 года сократила вложения в государственный долг США на $2,34 млрд, до $8,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Источник: AP 2019

При этом вложения России в долгосрочные казначейские бумаги США составили $6,239 млрд (против $ 5,296 млрд в июне), в краткосрочные — $2,262 млрд по сравнению с $5,552 млрд в июне.

В годовом выражении объем вложений России в американский госдолг в июле уменьшился на $6,4 млрд.

Россия начала сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд.

По данным Минфина США, в июле Япония сохранила первое место в списке главных инвесторов в американские гособлигации.

Вложения Токио выросли на $7,9 млрд, — до $1,13 трлн. Китай же, наоборот, сократил свои инвестиции на $2,2 млрд — до $1,11 трлн. Также в тройку основных инвесторов вошла Великобритания: после роста в июне на $18 млрд, в июле ее вложения сократились на $6,4 млрд — до $334,7 млрд.

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