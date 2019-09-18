15:49 (мск), источник: Life.ru
Бутылка шаговой доступности. Почему депутаты хотят запретить алкомаркеты в домах
Эксперты поддерживают ограничение доступа к спиртному, но опасаются негативных последствий для торговли.
Депутаты Госдумы задумались о снижении шума и количества беспорядков в жилых кварталах. Для этого планируется запретить аренду и выкуп помещений в многоквартирных домах питейным заведениям с залами обслуживания до 20 кв. м. Источник Лайфа, близкий к руководству Департамента торговли и услуг Москвы, полагает, что основанием для такой меры стало желание упорядочить сферу торговли и общепита, потому что алкомаркеты для увеличения продаж часто получают лицензию общепита и работают, нарушая закон. По его словам, примерно половина мер законопроекта направлена на противодействие этому.
Главный внештатный
— Система барьеров на пути к заветной рюмке может стать действенным методом борьбы с увлечением алкоголем. Нормальному человеку, если у него не будет в шаговой доступности магазина, торгующего спиртным, будет просто лень идти в специальный магазин без особой нужды, — сказал Лайфу маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей Арсен Даллакян. — Если не запрещать алкоголь, но усложнять схему доступа к нему, человек не захочет «бежать за второй».
Но они не подействуют на тех, кто уже зависим от алкоголя.
Нарколог и психиатр Алексей Казанцев надеется, что отсутствие таких заведений в жилых комплексах поспособствует переключению внимания граждан на более позитивные дела и занятия, особенно вечером, когда люди возвращаются с работы.
Однако
По словам отраслевых экспертов, сейчас в Москве более половины мелких заведений в спальных районах не имеют лицензии. Пострадают прежде всего небольшие магазины разливного пива с
Ольга Соломатина