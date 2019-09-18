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19:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели

В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС. Причинами эксперты назвали слабый рост экономики, минимальную безработицу и сокращение рабочей силы в стране.

Источник: РИА "Новости"
Аналитики университета признали, что в нынешних условиях экономики стоит ожидать увеличения рабочей недели, а не сокращения.

За первую половину 2019 года ВВП России вырос всего на 0,7%. ЦБ ожидает, что за весь год рост составит 0,8−1,3%. Кроме того, во втором квартале численность рабочей силы упала на 1 млн человек. Теперь она составляет 74,9 млн. Безработица держится на историческом минимуме — 4,5%.

Экономисты РАНХиГС заявили, что представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют действительности. По данным Росстата, средняя рабочая неделя в стране составляет 37,8 часа. В развитых странах — 40 часов, а в развивающихся — 48, отметили эксперты.

Также максимальное количество отпускных дней в России (20) находится на уровне стран Европы и при этом даже выше, чем в Турции (12 дней), Японии (8 дней) и Китае (5 дней).
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Эксперты обратили внимание, что низкая продолжительность средней рабочей недели в Европе, в отличие от России, связана с высокой долей работающих неполный день. В России менее 30 часов в неделю работали 5% занятых, в то время как в Нидерландах — 37%, Норвегии — 26%, Дании — 25%, Германии — 21%.

Четырёхдневную рабочую неделю могут ввести на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда. Минтруд хочет ввести четырёхдневку в тестовом режиме, чтобы оценить реальные последствия для производства.

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведёт к сокращению рабочей недели до четырёх дней. Идею начали активно прорабатывать в правительстве.

При этом опросы показали, что большинство россиян негативно восприняло предложение работать на день меньше.

Граждане опасаются, что это может привести к уменьшению заработной платы, увеличению ежедневной нагрузки и конфликтам с работодателем.

Антон Иванов

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