Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели

Аналитики университета признали, что в нынешних условиях экономики стоит ожидать увеличения рабочей недели, а не сокращения.
За первую половину 2019 года ВВП России вырос всего на 0,7%. ЦБ ожидает, что за весь год рост составит 0,8−1,3%. Кроме того, во втором квартале численность рабочей силы упала на 1 млн человек. Теперь она составляет 74,9 млн. Безработица держится на историческом минимуме — 4,5%.
Экономисты РАНХиГС заявили, что представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют действительности. По данным Росстата, средняя рабочая неделя в стране составляет 37,8 часа. В развитых странах — 40 часов, а в развивающихся — 48, отметили эксперты.
Также максимальное количество отпускных дней в России (20) находится на уровне стран Европы и при этом даже выше, чем в Турции (12 дней), Японии (8 дней) и Китае (5 дней).
Эксперты обратили внимание, что низкая продолжительность средней рабочей недели в Европе, в отличие от России, связана с высокой долей работающих неполный день. В России менее 30 часов в неделю работали 5% занятых, в то время как в Нидерландах — 37%, Норвегии — 26%, Дании — 25%, Германии — 21%.
Четырёхдневную рабочую неделю могут ввести на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда. Минтруд хочет ввести четырёхдневку в тестовом режиме, чтобы оценить реальные последствия для производства.
В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведёт к сокращению рабочей недели до четырёх дней. Идею начали активно прорабатывать в правительстве.
Граждане опасаются, что это может привести к уменьшению заработной платы, увеличению ежедневной нагрузки и конфликтам с работодателем.