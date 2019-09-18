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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Снижение было ожидаемым на фоне сезонности работ в сельском хозяйстве.

Общая численность безработных в России в августе 2019 года снизилась по сравнению с июлем на 106 тысяч человек и составила 3 млн 258 тыс. человек, следует из опубликованных в среду предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы, который в июне обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,4%, в июле подрос до 4,5%. Снижение до 4,3% в августе было ожидаемым.
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Статистика рынка труда в летние месяцы сильно зависит от сезонности работ в сельском хозяйстве, и после снижения безработицы в июне традиционно следует некоторое увеличение этого показателя в июле. В августе число безработных обычно вновь снижается, с запасом перекрывая июльский рост.

В мае этого года безработица в РФ составляла 4,5%, в марте-апреле — 4,7%, в январе-феврале — 4,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных в августе снизилась на 15 тысяч человек по сравнению с июлем, до 712 тысяч человек.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в августе составила 75,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

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