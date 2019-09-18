17:41 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Банкротам готовы простить штрафы
Зачем снимать с таких граждан все обязательства.
С банкротов могут списать долги по налогам и штрафам — законопроект рассмотрели в правительстве. Если его примут, соответствующие долги обнулятся. Сейчас с банкротов списывают, например, задолженность по кредитам, но налоги и штрафы за человеком остаются. Теперь же казна может простить и их. Между тем, за прошлый год с россиян в общей сложности списали долги на 153 млрд руб.
Такой опыт уже давно действует во многих европейских странах, и в России это должно помочь людям избавиться от долговой петли, считает заведующий лабораторией «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Гайдара Владимир Назаров: «Эта инициатива находится в русле международной практики, потому что, если человека признают банкротом в тех же Соединенных Штатах, с него списываются все обязательства. Понятно, что он должен реализовать свое имущество, то есть все его активы распродаются для погашения его обязательств. Но после того, как это произошло, с него снимаются все обязательства, в том числе штрафы и налоги. В этом и суть процедуры банкротства. В противном случае это не банкротство, а просто
Поэтому налоговая дисциплина не сильно пострадает, даже та сумма, которая сейчас есть, — 153 млрд руб. — это значительные средства, но это не катастрофическая сумма для бюджета или в масштабах общих доходов населения.
Сама процедура банкротства останется без изменений. С человека могут взыскать все имущество в счет погашения долга.
Такая схема подразумевает некую несправедливость в отношении тех, в чью пользу с банкрота списывают долг, отмечает адвокат, партнер фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов: «Условно говоря, если есть
Пока этого нет, он не сможет открывать счета, то есть он будет вынужден везде расплачиваться наличными деньгами.
А в данном случае списание задолженности даст ему возможность опять открывать счета, действовать самостоятельно, то есть это такая определенная реабилитация экономическая.
За прошлый год в России признали банкротами почти 500 тыс. человек.
Анна Никитина