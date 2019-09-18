Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
21:46 (мск), источник: Интерфакс

ФРС снизила процентную ставку второй раз подряд после перерыва с 2008 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 17—18 сентября.

ЦБ: $ 64.4290   +0.31 € 71.2391   +0.64 ММВБ: $ 64.2675   -0.09 € 70.9150   -0.35
Источник: AP 2019

Решение FOMC понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Как ранее сообщалось, в июле впервые с 2008 года ФРС снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%.

Читайте также
Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах

ФРС улучшила прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год — улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания Федрезерва.

Медианный прогноз на долгосрочную перспективу оставлен на уровне 1,9%.

Кроме того, Федрезерв не стал менять прогнозы инфляции (индекс PCE) на ближайшие три года, оставив их на уровне 1,5% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и 2% в 2021 году. В 2022 году ожидается сохранение инфляции на уровне 2%. Прогноз ФРС на долгосрочную перспективу предусматривает 2%-ную инфляцию, в соответствии с основной задачей Центробанка.

Безработица, согласно оценкам руководителей Федрезерва, к концу 2019 года составит 3,7% вместо ожидавшихся в июне 3,6%. Далее она будет понемногу расти: до 3,7% в 2020 году, до 3,8% в 2021 году, и до 3,9% в 2022 году. В долгосрочной перспективе ФРС ожидает безработицу на уровне 4,2%.

Прогнозы всех показателей на 2022 год публикуются впервые.

Медианный прогноз руководства ФРС на уровень базовой процентной ставки на 2019 год снизился до 1,9% с ранее ожидавшихся 2,4%, на 2020 год — также до 1,9% с 2,1%, на 2021 год — до 2,1% с 2,4%. В 2022 году ставка ожидается на уровне 2,4%.

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские объекты
Сценарий развития ядерной войны России с США показали на видео
Американец протаранил небоскреб Трампа
Мария Шарапова считает своим домом США
В Екатеринбурге потерялся забитый тюремными татуировками кот
Умерла порнозвезда Джессика Джеймс
Названы песни, которые опасно слушать за рулем
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Тысячи водителей в России могут стать жертвами мошенничества В ОНФ оценили число россиян, которые могут пострадать от схемы по возвратному лизингу авто
Кино
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках Актриса снимается во второй части фэнтези «Последний богатырь»
Недвижимость
Российская недвижимость оказалась в разы дешевле iPhone
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Российские коммунальщики «починили» дом доской
Популярные темы на «Детях»
Несокращаемое имя для мальчика 255
Учитель мужчина с макияжем и маникюром 225
Я не на долго ) 215
Подруга не может найти работу в Москве 176
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь