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12:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банки открыли сезон охоты

Граждане попали под шквал кредитных предложений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября. Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

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Как рассказали «Ъ» сами банкиры и их клиенты, в августе—сентябре резко активизировались обзвоны и рассылки СМС гражданам с навязчивым предложением кредитов, даже тем, кто раньше их не брал. Эксперты считают, что это связано в том числе с изменениями регуляторных требований с 1 октября.

По словам директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаила Чамрова, замедление темпов роста выдачи новых потребительских кредитов, которое усилилось во втором квартале, на фоне повышения коэффициентов риска и ввода расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) «побудило многие банки интенсифицировать продажи: выдачи до 1 октября обеспечат гораздо более высокий уровень возврата на капитал».

До введения новых правил банки стремятся привлечь больше «уличных» клиентов, поскольку именно их кредитование усложнится с 1 октября, пояснил он.

По оценке гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, сейчас банки бьются за достаточно большой пласт заемщиков, поскольку около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства с октября. Как выразился управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи.

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Для более массового охвата банки стали активнее использовать схемы привлечения клиентов через партнеров. «Видны попытки некоторых игроков до введения ПДН получить как можно больше заемщиков, в том числе через покупку всевозможных клиентских баз», — указывает собеседник «Ъ» в крупном банке. По словам Юрия Кудрякова, недобросовестные агенты в последнее время стали активно задействовать списки клиентов, состоящие из людей пенсионного возраста без кредитной истории, заемщиков с несколькими просроченными долгами, студентов без официального дохода.

Недобросовестный агент, предлагая ссуду такому клиенту, исходно вводит его в заблуждение, так как кредитор в банке в большинстве случаев не будет готов выдать деньги. Еще один собеседник «Ъ» отметил, что часто людям рассылают предложения или звонят, в случаях когда потенциальный заемщик не давал согласие на взаимодействие и обработку его персональных данных, что также можно рассматривать как нарушение.

Текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты социальной проблемы.
Максим Орешкин
министр экономического развития, 26 августа 2019 года

В пресс-службе ЦБ «Ъ» лишь сообщили, что, если гражданину поступают звонки от банков или их агентов, которым он не давал согласия на обработку своих персональных данных, с предложением услуг или в рекламных целях, он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор для проведения проверки и применения мер.

Но подобное взаимодействие с заемщиком не входит в круг интересов ЦБ и доказать незаконность использования персональных данных очень сложно.

Так, в Совкомбанке рассказали, что часто агенты передают данные друг другу и иногда с заемщиком от имени банка в коммуникацию вступают лица, которых он не уполномочивал. В Тинькофф-банке отмечают, что любая продажа продукта влияет на имидж и репутацию, поэтому «недобросовестные агенты и партнеры адекватным банкам не нужны».

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Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин связывает лавину предложений и с тем, что многим российским кредитным организациям некуда размещать привлеченные средства, поскольку рост корпоративного сектора ограничен: конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков в малом и среднем бизнесе узкая. Согласно информационно-аналитическому материалу ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в январе—августе 2019 года», почти три четверти прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам обеспечил розничный сегмент (на 13% за восемь месяцев, 1,9 трлн руб.). После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился (на 1,8% за месяц). При этом в ЦБ отмечают, что в розничном сегменте покрытие «плохих» кредитов резервами традиционно находится на высоком уровне, хотя с начала года оно незначительно снизилось по причине опережающего роста «плохих» ссуд (110,8% по сравнению с 111,5% на начало года).

Большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что с октября «холодные обзвоны» по широкому кругу потенциальных заемщиков снизятся.

«Для многих банков это будет уже другая реальность, продвижение кредитных продуктов будет направлено в первую очередь на зарплатных клиентов, кросс-продажи, а также привилегированных клиентов», — отмечает собеседник «Ъ» в крупном банке.

Впрочем, заемщики с высокой ПДН вряд ли потеряют все возможности получить средства. По словам директора департамента розничного кредитования МКБ Рустама Идрисова, с 1 октября ряд банков «действительно будет вынужден ограничить кредитование клиентов с высокой кредитной нагрузкой», однако часть таких клиентов будет прокредитована в банках с более высокими возможностями в части нагрузки на капитал.

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В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.

Вероника Горячева, Ксения Дементьева

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