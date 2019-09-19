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14:45 (мск), источник: Известия

Минприроды назвало стоимость всей российской нефти

Министерство природных ресурсов и экологии оценило общую стоимость российских запасов нефти в 74,5 трлн рублей, или в $1 трлн на конец 2018 года. Об этом сообщает РБК 19 сентября со ссылкой на данные Минприроды, обновленные 17 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство во второй раз в истории провело переоценку всех запасов природных ресурсов России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая рыночная стоимость по состоянию на конец 2018 года достигла 93,4 трлн рублей, что означает прирост на 69,2% по сравнению с концом 2017 года. Первый раз министерство оценило стоимость природных ресурсов страны как раз два года назад, тогда она составляла 55,2 трлн рублей.

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Выяснилось, что основная часть российских запасов полезных ископаемых приходится на нефть — 74,5 трлн рублей. За прошлый год они возросли на 88% с 39,6 трлн рублей. В натуральном выражении рост составил 8,7% — с 9,04 до 9,83 млрд т.

По оценке Минприроды, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год. Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за прошлый год. В долларовом эквиваленте запасы отечественной нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

Запасы российского газа возросли на 24,7% — с 11,3 до 14,1 трлн рублей. Рост в натуральном выражении составил 3,6%, до 15 трлн куб. м.

Золотые запасы выросли на 27,9% — с 480 до 614 млрд рублей. Запасы железной руды — на 48,5% с 808 млрд до 1,2 трлн рублей, а алмазов — на 8,1% с 505 до 546 млрд рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии Московского финансового форума 13 сентября призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы. Он назвал возможные будущие проблемы сырьевым шоком, связанным со снижением потребления нефти в мире и фактически бесконтрольным увеличением предложения этого вида топлива в мире. По мнению Грефа, это может привести к ценам ниже $40 за баррель.

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