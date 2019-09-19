13:33 (мск), источник: ТАСС
Медведев сообщил, что федеральный бюджет ближайших трех лет будет профицитным
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/ — На реализацию национальных проектов в 2020—2022 годах будет выделено около 7 трлн рублей, сообщил
Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет.
Премьер подчеркнул, что при проработке параметров федерального бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках и был сохранен механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.
«Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит нефтяной рынок
Говоря о проекте федерального бюджета, Медведев напомнил, что самые дискуссионные вопросы были обсуждены на предшествующих отраслевых совещаниях. «До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную думу», — сказал он.
При этом, по словам
Медведев также отметил, что правительство при подготовке бюджета учитывает нестабильность на мировых рынках и сохраняет механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. «Как и в этом году бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет. Учитываем нестабильность на мировых рынках и сохраняем механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности», — сказал Медведев.
Сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок
из-затого, что случилось в Саудовской Аравии. Поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году. Дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.
Он уточнил, что бюджет на 2020−2022 годы ориентирован в первую очередь на социальные нужды. «При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление. Деньги, которые идут на социальную поддержку — на развитие образования, здравоохранения, культуры — это
Он напомнил, что бюджет направлен на достижение национальных целей развития, которые обозначены в указе президента РФ.
По его словам, на реализацию национальных проектов в 2020—2022 годах будет выделено около 7 трлн рублей. «Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей», — сказал он.
По словам главы правительства, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы.
«На проекты “Демография” и “Здравоохранение” в 2020—2022 годах из федерального бюджета будет выделено около 2,7 трлн рублей. Финансирование национального проекта “Образование” составит около 380 млрд рублей, в жилищном строительстве — более 400 млрд рублей. Для национальных проектов, которые касаются развития экономики, — это, напомню, поддержка несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрение “цифры”, повышение производительности труда — предусмотрено почти 1,2 трлн рублей», — подчеркнул
Кроме того, по словам Медведева, правительство выделит значительные средства — 1,6 млрд рублей — на создание современной, комфортной и безопасной инфраструктуры.
Трансферты регионам из федерального бюджета в 2020—2022 годах составят 7,5 трлн рублей, сообщил Медведев. «Мы понимаем, что у региональных бюджетов сейчас повышенная нагрузка, поэтому увеличиваем поддержку из федерального бюджета. Общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 трлн рублей, — сказал Медведев. — В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти 2,2 трлн рублей. Мы продолжим выделять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это еще практически такая же сумма».
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Кроме того, по словам