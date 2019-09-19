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13:14 (мск), источник: ТАСС

Медведев: инфляция в России в ближайшие три года не превысит 4%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/ — Правительство закладывает в бюджет «четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции», заявил премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

Показатель инфляции в России не превысит 4% в год в период 2020—2022 годов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Мы закладываем в бюджет четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидаем в следующие три года, что инфляция не превысит целевого значения в 4%.
Дмитрий Медведев

В начале сентября Министерство экономического развития понизило прогноз по инфляции на ближайшие годы. Уже в 2019 году инфляция в РФ ожидается на уровне 3,8% (ранее в бюджет было заложено 4,3%), а в 2020 году опустится до 3% с прогнозируемых ранее 3,8%. К целевому уровню в 4% (именно такой показатель является таргетом ЦБ РФ) инфляция придет в 2021 году и сохранится до 2024 года.

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