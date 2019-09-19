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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия закупится иностранной нефтью после атаки дронов

Саудовская Аравия обратилась к Ираку с предложением купить 20 миллионов баррелей нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2019

В саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco отказались комментировать слухи. Представитель иракской государственной компании State Oil Marketing Organization заявил, что у саудовской и иракской стороны нет никаких контрактов на поставку нефти.

На фоне информации о желании Саудовской Аравии купить иностранную нефть стоимость сырья начала расти.

По состоянию на 13:40, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре выросла до 65,55 доллара, прибавив три процента. Стоимость барреля нефти WTI с поставкой в октябре к 13:21 выросла до 59,29 доллара, увеличившись на два процента.

Источник: AP

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками. После этого Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером сырья и одним из крупнейших производителей нефти, была вынуждена сократить добычу топлива вдвое. На фоне этого 16 сентября цены на нефть на пике вырастали на 19 процентов, однако затем стоимость сырья отскочила.

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