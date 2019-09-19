17:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС
Служба исключает четыре юрисдикции из реестра автоматического обмена налоговой информацией.
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) опубликовала проект приказа, исключающий из реестра участников автоматического обмена налоговой и финансовой информацией четыре юрисдикции: популярную у россиян Великобританию и острова Мэн, Гернси и Джерси. Одновременно в реестр будут включены Панама и Израиль. Теперь с 2020 года держателям счетов в этих странах не придется отчитываться о движении средств по ним, а резиденты РФ, которые держат деньги в британских и островных банках, сохранят необходимость самостоятельного представления данных налоговой под угрозой штрафов.
ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси. Документ вносит изменения в действующий перечень, утвержденный приказом ФНС от 4 декабря 2018 года (№ММВ-7−17/784@), — после его подписания в перечне участников автоматического информобмена останется 88 юрисдикций.
Они
Напомним, само законодательство о международном обмене налоговыми данными в автоматическом режиме вступило в силу в 2017 году (ФЗ-340 от 27 ноября 2017 года) и предполагает совместное отслеживание налоговыми службами
Исключение Великобритании и ее офшоров из системы обмена данными вызвано отказом Королевской
Олег Сапожков