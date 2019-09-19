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18:03 (мск), источник: РИА Новости

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.

Новак подчеркнул, что в 2020 году Россия поставит европейским потребителям весь объем газа, который содержится в контрактах.

Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии глава Минэнерго назвал конструктивными. Он отметил, что стороны обсудили, в том числе, возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

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Министр отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность, что стороны найдут все решения.

Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: «Газпром» бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов «Газпрома».

В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.

Помимо этого, Россия настаивает на том, что «Газпром» и «Нафтогаз» должны уладить споры в международных арбитражах.

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