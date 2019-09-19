Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

Он отметил, что Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.
Новак подчеркнул, что в 2020 году Россия поставит европейским потребителям весь объем газа, который содержится в контрактах.
Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии глава Минэнерго назвал конструктивными. Он отметил, что стороны обсудили, в том числе, возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».
Министр отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность, что стороны найдут все решения.
Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: «Газпром» бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов «Газпрома».
В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Помимо этого, Россия настаивает на том, что «Газпром» и «Нафтогаз» должны уладить споры в международных арбитражах.