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18:09 (мск), источник: Ведомости

Расходы федерального бюджета продолжат расти в 2020 году

Такой сценарий предложен в проекте бюджета на следующие три года.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правительство в целом одобрило проект федерального бюджета на следующие три года, поручив доработать его к концу сентября. Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд до 19,5 трлн руб. по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019−2021 гг., рассказал чиновник Минфина и подтвердил сотрудник аппарата правительства. По сравнению с 2019 г. расходы вырастут еще больше — на 1,2 трлн руб., по отношению к ВВП они увеличатся на 0,5 п.п. до 17,3%. Затем расходы продолжат расти — до 21,8 трлн руб. в 2022 г., хотя в процентах к ВВП после 2020 г. их рост начнет замедляться. Последний раз такой сильный стимул за два года (2019−2020 гг.) бюджет предоставлял экономике в 2008—2009 гг.., но сейчас это структурный стимул, который «никуда не денется через несколько лет», говорит чиновник Минфина.

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В 2020 г. расходы вырастут по всем нацпроектам по сравнению с действующим бюджетом, кроме нацпроекта «Экология», сообщил чиновник аппарата правительства. Сильнее всего вырастут расходы на социальную сферу — на 33−34% (всего за шесть лет на эти нацпроекты планируется потратить 4,7 трлн руб. из федерального бюджета). Но так как не все расходы финансируются через нацпроекты, их снижение на проект «Экологии» сбалансировано ростом расходов на 61% по разделу «Охрана окружающей среды», отметил чиновник Минфина.

Доходы по отношению к ВВП будут снижаться — с 18% в 2020 г. до 17,2% в 2022 г. В итоге профицит бюджета сократятся с 1,7% ВВП в 2019 г. до 0,2% ВВП в 2022 г. Это связано с прогнозируемым снижением цены на нефть, а также с потерями из-за налоговых льгот нефтегазовому сектору, указыват чиновник Минфина. Только в 2019 г. из-за льгот нефтяникам бюджет лишится 1,6 трлн руб. Ненефтегазовые доходы существенно не снизятся, их небольшое сокращение связано с передачей акциза на нефтепродукты региональным бюджетам. Ненефтегазовый дефицит останется в районе 5,8−5,9% ВВП, сказал чиновник Минфина.

Регионы получат помощь из федерального бюджета в 7,5 трлн руб. за 2020−2022 г. Из них на поддержку реализации нацпроектов — почти 2,2 трлн руб.

Пока чиновники с трудом осваивают уже выделенные деньги. По данным чиновника Минфина, к 13 сентября кассовое исполнение по нацпроектам составило только 47%. Неиспользованные в 2019 г. деньги будут перенесены на следующий год, сообщил сотрудник аппарата правительства. «Но потом будем проводить более жесткую политику», — предупредил он.

Это не стимулирующий бюджет, а в большей степени социальный, говорит эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина. По-настоящему стимулирующий бюджет должен выводить экономку на новую кривую росту, но пока рост расходов обеспечивает только краткосрочный подъем, отмечает она. К тому же эффективность этих расходов снижается из-за отсутствия качественных институтов, в том числе правовой защиты, а также коррупции, заключает Суслина.

Екатерина Мереминская

Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
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