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21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия раскрыла «план Б» по транзиту газа через Украину

Россия рассчитывает на короткий период продлить действующий транзитный контракт с Украиной, если Киев не успеет до 1 января 2020 года имплементировать европейское энергетическое законодательство. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «России 24».

Источник: Reuters

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе во время трехсторонних консультаций по газу российская сторона заявила, что готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после истечения транзитного контракта 31 декабря. Однако для этого Украине придется имплементировать третий энергопакет.

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Между тем вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров заявил, что пролонгация действующего транзитного договора с Украиной невозможна и сторонам нужно искать другое решение, пишет РИА Новости.

Украина должна включить европейские энергетические нормы в свое законодательство как член Европейского энергетического сообщества. Если это будет сделано, то страна обязана будет проводить аукционы на резервирование своих транзитных мощностей, и России не нужно будет продлевать транзитный договор.

В таком случае российской стороне достаточно будет просто выкупать необходимые мощности газотранспортной системы для краткосрочных и среднесрочных поставок.

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