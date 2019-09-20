Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
27Новый облик Земли показали с воздуха
12:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия согласилась на использование правил ЕС при транзите газа

Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Такой исход будет благоприятным для «Газпрома», поскольку позволит забронировать мощности на объемы и сроки, нужные компании, тогда как Украина и ЕС выступают за длинный контракт и большие объемы. При этом Россия сомневается в реалистичности сроков имплементации и предлагает «план Б» в виде продления старого контракта «на короткий срок», однако Украина и Еврокомиссия считают это невозможным. Новые консультации назначены на конец октября.

«Газпром» подтвердил, что готов бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) с 2020 года и взаимодействовать с ее новым оператором по европейскому законодательству, а Украина обязалась обеспечить имплементацию такого законодательства к 1 декабря. Таков главный итог консультаций главы Минэнерго РФ Александра Новака с украинским коллегой Алексеем Оржелем и вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Господин Шефчович на своей пресс-конференции заявил, что ЕС будет помогать Украине с имплементацией и прохождением европейской сертификации новым оператором ГТС — компанией «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Он также отметил, что Россия на переговорах настаивала на том, чтобы эта сертификация была качественной, а условия работы действительно соответствовали тем, с которыми «Газпром» сейчас сталкивается в Европе.

Переход на европейское законодательство означает, что мощности украинской ГТС будут выставлены на аукцион и «Газпром» сможет забронировать их в объеме и на срок, которые нужны ему.
Новость
«Газпром» лишился полного допуска к Opal

Компания пытается завершить строительство двух газопроводов в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — однако не успевает к 1 января, когда истечет действующий транзитный контракт с Украиной. Без этих газопроводов и с учетом решения Суда ЕС по Opal «Газпрому» понадобится прокачивать до 80 млрд кубометров через Украину в 2020 году. После завершения строительства газопроводов, что может произойти в 2021 году, этот объем снизится до 20 млрд кубометров или даже меньше.

Однако Украина и Еврокомиссия настаивают на длительном контракте и объемах не менее 60 млрд кубометров в год. Марош Шефчович признал, что по европейским правилам «Газпром» сможет бронировать мощности и краткосрочно, но предупредил, что в таком случае «транзитные ставки будут другие». Впрочем, все стороны отметили, что вопросы длительности контракта, его объема и уровня транзитного тарифа на встрече не обсуждались.

Россия сомневается в том, что проведение сертификации украинского оператора — этим должен заниматься секретариат Энергетического сообщества — в такие короткие сроки реалистично.

«Если сертифицированного оператора не будет до 1 января 2020 года, единственный возможный в этих условиях вариант — это продление действующего договора на транспортировку газа», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер (цитата по «Интерфаксу»). Однако Еврокомиссия считает, что это юридически невозможно, раз полномочия оператора ГТС передаются от «Нафтогаза», с которым заключен текущий транзитный контракт, к МГУ. Россия также продолжает поднимать вопрос урегулирования претензий по искам в Стокгольмский арбитраж — по ним «Нафтогаз» сейчас пытается принудительно взыскать $2,7 млрд с «Газпрома», — однако ни Еврокомиссия, ни Украина не желают его обсуждать.

Какая-то временная схема продолжения транзита необходима, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, поскольку даже в Европе сетевым операторам потребовались годы, чтобы провести разделение видов деятельности и пройти сертификацию. Но в целом переход на европейские правила — это хорошо для «Газпрома», считает она, поскольку налагает на Украину и оператора ее ГТС понятные обязательства, от исполнения которых будет сложно уклониться под надзором ЕС.

Юрий Барсуков

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Как Владимир Путин в Анкаре всех насмешил
Скандал с пьяным Биланом набирает обороты. Подключились депутаты
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Устроивший стрельбу в метро полицейский брал взятки в платочках
Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу
Ученые воссоздали внешний облик вымершего вида людей
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров великой кинодивы
Губернатор Калининграда ответил США на план по прорыву ПВО
Здоровье
Сильная головная боль девушки оказалась симптомом смертельной инфекции Студентка приняла менингит за похмелье.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
С V6 и четырьмя фарами: какой могла стать «Волга» ГАЗ-24 Легендарный конструктор Горьковского автозавода Владимир Носаков поделился редким снимком «Волги», которая так и не стала серийной моделью
Кино
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума Вспоминаем обаятельных и сексуальных звезд популярных сериалов современного ТВ, от которых все не так давно были без ума, а потом потеряли из виду
Недвижимость
Каково это — жить в городе, оккупированном ордами туристов?
Мошенники отбирают жильё новым способом
Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия
Маленькая квартира, которую отремонтировали за 2 месяца
Дети
«Братья»: Ксения Собчак показала фото детей Виторгана Ведущая поздравила старшего сына экс-мужа с днем рождения
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь