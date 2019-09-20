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12:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Глобального среднего класса больше не становится

Замедление Китая и общая неопределенность заморозили активы населения.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Замедление роста мировой, и прежде всего китайской, экономики законсервировало численность глобального среднего класса на отметке в 1 млрд человек. Роста численности этой части населения Земли не случилось впервые за последние десять лет, отмечают эксперты Allianz. Из-за разрушения привычного экономического порядка на уровне €172,5 трлн замер и общий размер глобальных финансовых активов домохозяйств.

Финансовые активы населения индустриальных и развивающихся стран в 2018 году сократились. Этого не происходило даже во время мирового кризиса 2008 года, отмечается в отчете Global Wealth Report компании Allianz. Ее эксперты проанализировали материальное благосостояние и денежные обязательства жителей более чем 50 стран. Среди прочего на сбережениях сказались торговые войны между США и Китаем и ситуация с Brexit. Котировки ценных бумаг в прошлом году в среднем снизились на 12%, в том числе из-за этого глобальные финансовые активы домохозяйств потеряли 0,1%, стабилизировавшись на уровне €172,5 трлн.

Торговые войны
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«Растущая неизвестность делает свое дело, — говорит главный экономист Allianz Михаэль Хайзе.— Разрушение привычного мирового экономического порядка неблагоприятно сказывается на накоплениях. Хозяйственные отношения — это не соревнование. Либо все оказываются в выигрыше, как это было раньше, либо в проигрыше, как это случилось в прошлом году».

Обязательства домохозяйств по всему миру в 2018 году выросли на 5,7% (годом раньше рост составил 6%), что выше долгосрочного среднегодового уровня роста в 3,6%.

Глобальный коэффициент долга (обязательства в процентном отношении к ВВП) остался на уровне 65,1%. При этом в Восточной Европе коэффициент долга мало изменился со времен финансового кризиса. В Азии (за исключением Японии) за последние десять лет он вырос более чем на 20%. «Динамика долга в Азии, и особенно в Китае, довольно тревожная, — говорит соавтор отчета Патрисия Пелайо-Ромеро.— Китайские домохозяйства сейчас настолько же закредитованы, как, скажем, немецкие или итальянские. В последний раз мы наблюдали такой быстрый рост уровня долговой нагрузки в США, Испании и Ирландии незадолго до начала финансового кризиса».

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Российская ситуация на этом фоне выглядит, кажется, спокойной. Финансовые активы российских домохозяйств выросли на 10,7% в 2018 году, и это самый быстрый рост за последние три года. Рост продемонстрировали все виды активов: банковские депозиты (это более 60% всех финансовых активов) выросли на 11,7%, активы в страховании и пенсионной системе — на 12,2%, ценные бумаги — на 10,6%. Подъем зафиксирован и в росте обязательств (плюс 22% — самый высокий уровень за последние пять лет). В результате коэффициент долговой нагрузки домохозяйств вырос до 20% к концу 2018 года, что почти вдвое превышает уровень 2010 года. Из-за такого роста обязательств чистые финансовые активы в России увеличились на скромные 6,7% в 2018 году, что значительно ниже среднего показателя за десять лет в 27,2%. Финансовые активы на душу населения составили €4170, что обеспечило России 43-е место в рейтинге богатейших стран (на первом — США, которые не без помощи укрепившегося доллара сместили с первого места Швейцарию).

К глобальному среднему классу в 2018-м могли отнести себя 15 млн российских граждан.

В мировом масштабе эта часть населения впервые за десять лет не показала прироста. К концу 2018 года к нему относились порядка 1,04 млрд человек, почти половина из них говорит по-китайски. Ранее именно Китай обеспечивал прирост среднего класса. Теперь же, по словам исследователей из Allianz, речь может идти и о других странах с большим населением: Индия, Индонезия, Бразилия и Россия. Если они будут иметь уровень и распределение благосостояния, сопоставимые с Китаем, глобальный средний класс увеличится на 350 млн человек, высший «доходный» класс — на 200 млн человек.

Татьяна Гришина

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