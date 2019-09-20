12:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Глобального среднего класса больше не становится
Замедление Китая и общая неопределенность заморозили активы населения.
Замедление роста мировой, и прежде всего китайской, экономики законсервировало численность глобального среднего класса на отметке в 1 млрд человек. Роста численности этой части населения Земли не случилось впервые за последние десять лет, отмечают эксперты Allianz.
Финансовые активы населения индустриальных и развивающихся стран в 2018 году сократились. Этого не происходило даже во время мирового кризиса 2008 года, отмечается в отчете Global Wealth Report компании Allianz. Ее эксперты проанализировали материальное благосостояние и денежные обязательства жителей более чем 50 стран. Среди прочего на сбережениях сказались торговые войны между США и Китаем и ситуация с Brexit. Котировки ценных бумаг в прошлом году в среднем снизились на 12%, в том числе
«Растущая неизвестность делает свое дело, — говорит главный экономист Allianz Михаэль Хайзе.— Разрушение привычного мирового экономического порядка неблагоприятно сказывается на накоплениях. Хозяйственные отношения — это не соревнование. Либо все оказываются в выигрыше, как это было раньше, либо в проигрыше, как это случилось в прошлом году».
Глобальный коэффициент долга (обязательства в процентном отношении к ВВП) остался на уровне 65,1%. При этом в Восточной Европе коэффициент долга мало изменился со времен финансового кризиса. В Азии (за исключением Японии) за последние десять лет он вырос более чем на 20%. «Динамика долга в Азии, и особенно в Китае, довольно тревожная, — говорит соавтор отчета Патрисия
Российская ситуация на этом фоне выглядит, кажется, спокойной. Финансовые активы российских домохозяйств выросли на 10,7% в 2018 году, и это самый быстрый рост за последние три года. Рост продемонстрировали все виды активов: банковские депозиты (это более 60% всех финансовых активов) выросли на 11,7%, активы в страховании и пенсионной системе — на 12,2%, ценные бумаги — на 10,6%. Подъем зафиксирован и в росте обязательств (плюс 22% — самый высокий уровень за последние пять лет). В результате коэффициент долговой нагрузки домохозяйств вырос до 20% к концу 2018 года, что почти вдвое превышает уровень 2010 года.
В мировом масштабе эта часть населения впервые за десять лет не показала прироста. К концу 2018 года к нему относились порядка 1,04 млрд человек, почти половина из них говорит
Татьяна Гришина