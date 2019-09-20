04:06 (мск), источник: RTVi
Colt прекратил выпуск винтовок AR-15 для гражданских лиц
Компания Colt Defense прекратила выпуск полуавтоматических винтовок AR-15 для гражданских лиц. Об этом она 19 сентября опубликовала заявление на своем сайте.
«За последние несколько лет рынок современных винтовок переживает существенный избыток объема производства. Учитывая уровень объема такого производства, мы считаем адекватным количество винтовок, которые будут поставляться на рынок в ближайшем обозримом будущем», — говорится в заявлении.
Там отмечается, что спрос на винтовки Кольт среди военных и сотрудников правоохранительных органов остается высоким и у компании сейчас есть крупные контракты, которые обеспечивают полную загрузку по их производству.
Компания также добавила, что это «разумно следить за потребительским спросом и приспосабливаться к изменениям динамики рынка».
Как отмечает телеканал CNN, в США подобные винтовки AR-15 также производят компании Palmetto State Armory и Smith & Wesson. Сообщается, что этот тип огнестрельного оружия подвергли тщательному изучению после того, как он применялся при массовых убийствах в стране.
В феврале 2018 года американская сеть спортивных магазинов Dick’s Sporting Goods отказалась от продажи штурмовых винтовок лицам до 21 года после стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек. В августе этого года сеть заявила, что рассматривает возможность полностью прекратить продажу оружия.
В 2015 году сеть супермаркетов Walmart прекратила продажу винтовок типа AR-15 и другого полуавтоматического оружия. Тогда компания сослалась на слабые продажи. В начале сентября этого года, через месяц после стрельбы в одном из супермаркетов сети в Техасе, где погибли больше 20 человек, компания объявила, что снизит продажи оружия и боеприпасов.