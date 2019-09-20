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04:06 (мск), источник: RTVi

Colt прекратил выпуск винтовок AR-15 для гражданских лиц

Компания Colt Defense прекратила выпуск полуавтоматических винтовок AR-15 для гражданских лиц. Об этом она 19 сентября опубликовала заявление на своем сайте.

Источник: AP 2019

«За последние несколько лет рынок современных винтовок переживает существенный избыток объема производства. Учитывая уровень объема такого производства, мы считаем адекватным количество винтовок, которые будут поставляться на рынок в ближайшем обозримом будущем», — говорится в заявлении.

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Там отмечается, что спрос на винтовки Кольт среди военных и сотрудников правоохранительных органов остается высоким и у компании сейчас есть крупные контракты, которые обеспечивают полную загрузку по их производству.

Компания также добавила, что это «разумно следить за потребительским спросом и приспосабливаться к изменениям динамики рынка».

Как отмечает телеканал CNN, в США подобные винтовки AR-15 также производят компании Palmetto State Armory и Smith & Wesson. Сообщается, что этот тип огнестрельного оружия подвергли тщательному изучению после того, как он применялся при массовых убийствах в стране.

В феврале 2018 года американская сеть спортивных магазинов Dick’s Sporting Goods отказалась от продажи штурмовых винтовок лицам до 21 года после стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек. В августе этого года сеть заявила, что рассматривает возможность полностью прекратить продажу оружия.

В 2015 году сеть супермаркетов Walmart прекратила продажу винтовок типа AR-15 и другого полуавтоматического оружия. Тогда компания сослалась на слабые продажи. В начале сентября этого года, через месяц после стрельбы в одном из супермаркетов сети в Техасе, где погибли больше 20 человек, компания объявила, что снизит продажи оружия и боеприпасов.

 Colt прекратил выпуск винтовок AR-15 для гражданских лиц
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