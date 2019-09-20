07:34 (мск), источник: Интерфакс
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Роструд по данным федерального портала «Работа в России» определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Как говорится в сообщении
В Москве, уточняют в ведомстве, насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой свыше 80 тыс. рублей. Более 7 тыс. высокооплачиваемых вакансий разместили работодатели Красноярского края. Около 2,5 тыс. таких вакансий в Якутии и порядка 1,5 тыс. в ХМАО, ЯНАО и Петербурге.
При этом в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта, уточняют в Роструде. В Москве и