11:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»
Группа рабочих из Румынии подала в суд на подрядчиков строительства
Группа рабочих из Румынии подала в суд на подрядчиков строительства
Основанием для иска стала задержка зарплаты: по словам рабочих, им не платят уже несколько месяцев. Как рассказал агентству адвокат истцов Жан Делануа, сумма задолженности со стороны подрядной организации достигла 450 тысяч евро.
Компания, нанявшая румынских рабочих для строительства брюссельской
«Экстраординарное в этой истории то, что это вообще могло произойти на самой охраняемой стройке Бельгии. Как европейские строители, работавшие там, могли подумать, что им не заплатят? В этом действительно есть
По словам юриста, историей заинтересовалась социальная инспекция: ситуации, когда крупная стройка ведется по схеме «пирамиды», в Бельгии не единичны, и это привлекает внимание контролирующих органов. Речь идет о распределении подрядов: получивший заказ консорциум распределяет подряды нескольким компаниям, те, в свою очередь, нанимают субподрядчиков, и так далее. «Создается такая каскадная пирамида, у подножия которой оказываются строители, и им платят по десять евро в час», — заключил Делануа.
Переезд Североатлантического альянса в новое здание начался в 2018 году.