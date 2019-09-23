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11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»

Группа рабочих из Румынии подала в суд на подрядчиков строительства штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Основанием для иска стала задержка зарплаты: по словам рабочих, им не платят уже несколько месяцев. Историей заинтересовалась социальная инспекция, увидевшая в ситуации признаки классической «пирамиды».

Группа рабочих из Румынии подала в суд на подрядчиков строительства штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для иска стала задержка зарплаты: по словам рабочих, им не платят уже несколько месяцев. Как рассказал агентству адвокат истцов Жан Делануа, сумма задолженности со стороны подрядной организации достигла 450 тысяч евро.

Компания, нанявшая румынских рабочих для строительства брюссельской штаб-квартиры НАТО, обещала заплатить через три месяца после начала работ, отметил юрист. Однако по истечении этого срока компания под разными предлогами откладывала передачу денег, а затем обанкротилась.

«Экстраординарное в этой истории то, что это вообще могло произойти на самой охраняемой стройке Бельгии. Как европейские строители, работавшие там, могли подумать, что им не заплатят? В этом действительно есть какая-то лакуна, раз мы пришли к этому», — сказал Делануа.

По словам юриста, историей заинтересовалась социальная инспекция: ситуации, когда крупная стройка ведется по схеме «пирамиды», в Бельгии не единичны, и это привлекает внимание контролирующих органов. Речь идет о распределении подрядов: получивший заказ консорциум распределяет подряды нескольким компаниям, те, в свою очередь, нанимают субподрядчиков, и так далее. «Создается такая каскадная пирамида, у подножия которой оказываются строители, и им платят по десять евро в час», — заключил Делануа.

Переезд Североатлантического альянса в новое здание начался в 2018 году. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе строилась с 2010 по 2017 год, ее возведение обошлось в 1,2 миллиарда евро. Площадь комплекса составляет порядка 250 тысяч квадратных метров, в здании семь этажей.

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