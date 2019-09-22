07:11 (мск), источник: Российская газета
Доллар близок к падению на 4 рубля, евро — на 5 рублей
Андрей Хохрин, генеральный директор ИК Иволга Капитал, специально для «Российской газеты».
После ослабления во второй половине лета рубль в сентябре уверенно возвращает утерянные позиции. Причин несколько. И они еще не до конца реализованы. Тогда как риски для отечественной валюты можно считать очень умеренными.
Так что завершить год на уровнях в районе 60−62 рублей за доллар и 65−67 за евро национальной валюте, думается, по силам.
О причинах стабильности.
Из первой десятки мировых экономик мы такие одни. Да, обнуление кредитного плеча гарантирует нам скромные экономические успехи. Но оно делает рубль привлекательным инвестиционным объектом.
Интерес к рублю обусловлен и жесткой монетарной политикой Банка России. Ключевая ставка, равная 7 процентам при инфляции, чуть превышающей 4 процента, может классифицироваться исключительно как завышенная.
Так что указанные ориентиры валютных курсов — и достижимы, и в достаточной мере обоснованы.
Что касается рисков, то их три.
Другое дело, падение нефти хоть и может оказаться масштабным, вероятно, состоится не в перспективе ближайших месяцев. Катастрофа на саудовском НПЗ отобразила силу ценовых потрясений, способных возникать в периоды недостатка предложения. Но современный нефтяной рынок — это рынок со стремительно растущей долей высокотехнологичной добычи и экспорта.
Технологии получили сильнейший стимул для развития. Даже в случае низкой рентабельности сланцевой добычи она теперь становится страховкой на случай
Как и в случае с нефтью, риск условный или отложенный. Наиболее болезненным для России и рубля может быть запрет в том или ином виде на владение иностранцами российским долгом. Это способно вызвать бегство спекулятивного капитала.
Третий риск наиболее реалистичен. Это глобальная фондовая коррекция. Его актуальность в объективной дороговизне американского, европейского, японского фондовых рынков, а также в близкой к критической закредитованности этих экономик.
Поскольку потребуются доллары и евро для покрытия глобальных
В остатке, мы не может утверждать, что рубль полностью защищен от ослабления. И основной риск для него — коррекция мирового фондового рынка. Но рублевые риски — все же не в повестке ближайших недель или месяцев. Тогда как процентные и долговые показатели отечественной валюты продолжают настраивать на ее дальнейшее укрепление.