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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Источник: РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике зарплаты составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата.

Как показывают результаты исследования, в 2019 году тенденция к росту номинальной заработной платы сохранялась во всех регионах.

По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.

При этом темпы роста в разных регионах существенно различались.

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Кроме того, заметна разница в уровне цен, так что покупательная способность зарплаты (ее отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) в разных регионах отличается.

В лидерах — Костромская область

По данным исследования, в первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%.

Еще в пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. При этом, как свидетельствуют данные исследования, почти во всех субъектах федерации зарплата росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Исключением стали только пять регионов, где в отдельные месяцы Росстат фиксировал незначительное снижение средней заработной платы.

Это Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).

Как показывают данные исследования, по итогам первой половины 2019 года меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%).

При этом средняя зарплата там по-прежнему существенно выше средней по России.
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Для сравнения, средняя месячная зарплата в Костромской области, которая вырвалась в лидеры роста, составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО — 90,37 тысячи.

Покупательная способность, лидирует Ямал

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. В исследовании РИА Новости сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.

В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора.

Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в три раза.
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Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где она превышает стоимость фиксированного набора более чем в четыре раза. Более трех наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Петербурга.

Среди регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух — Чечня, Ивановская область, Алтайский край, Северная Осетия и около десяти других регионов.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

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