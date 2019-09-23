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10:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Крохотная, тесная, но своя. В России начали строить микроквартиры

Для бедных, холостяков, студентов и приезжих начали строить «идеальные человейники» с квартирами по 12 кв. метров.

Источник: Агентство «Москва»

В одном из новых проектов строительства жилья, выведенных на московский рынок недвижимости, установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в доме начинаются от 11,6 м², и стоят от 2,7 млн руб. И это не только столичный тренд. В Казани продавалась студия площадью 12 м² и стоимостью 1 млн 350 тыс. руб., в Новосибирской обл. — квартирка такой же площадью за 850 тыс. руб., в Челябинской обл. — 12,7 м² за 450 тыс. руб.

«Человейники»

«Действительно, в последнее время начинает развиваться формат микроквартир площадью 12−15 м2. Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом», — считает директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор.

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«Большой популярностью студии пользуются у так называемого поколения Y в возрасте до 30 лет, — комментирует директор Департамента вторичного рынка агентства Сергей Шлома. — У них совершенно иные приоритеты при выборе жилья, чем у представителей старшей генерации покупателей, выросших в Советском Союзе и в силу своего жизненного опыта предъявляющих не такие завышенные требования к комфорту проживания. Для молодых крайне важен внешний вид дома, наличие красивой входной группы, возможность выбрать объект с необычной планировкой (например, в стиле лофт), подчёркивающей их индивидуальность, наличие удобных парковочных мест. Потому зачастую при покупке недвижимости они делают выбор в пользу новостроек».

«Прямо сейчас в Москве продаётся, например, квартира-студия на Клинской площадью 13 кв. м за 3,5 млн руб. А на Сумском проезде есть микроквартира 15 квадратов за 3,2 млн руб., — рассказывает управляющий партнёр одного из офисов компании “МИЭЛЬ” Светлана Киреева. — Но всё-таки чаще встречаются более удобные студии площадью от 20 м. В Химках в следующем году будет сдаваться дом, где можно купить квартиру 22,9 м² за 2,6 млн руб. Кстати, в столице наметилась тенденция, когда покупают квартиру, скажем, 39 м², затем делят её на 3 части и в каждой из них делают отдельный санузел. Получаются этакие “человейники” по 13 м. Стоят они относительно столичных расценок недорого. Но стоит ли покупать подобные углы? Во-первых, собственность в них долевая. Во-вторых, есть огромный риск, что завтра придёт в такую квартирку Мосжилинспекция и заставит подобных “полусобственников” всё вернуть в прежнее состояние».

А что в регионах?

Метраж квартир стал уменьшаться не только в Мо­скве и Санкт-Петербурге, где цена жилья высокая, а приезжих и студентов много, но и в других городах страны. Но в регионах есть свои нюансы.

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«У нас в Красноярске квартирки по 11−12 квадратов не будут пользоваться спросом, и таких не строят, — рассказал “АиФ” красноярский риелтор Виталий Пух. — Продают в основном студии 23−27 м2, и стоят они от 1,5 до 2 млн руб.».

В Архангельске среди предложений по новостройкам тоже нет вариантов по 12−15 м. «Самая маленькая студия — минимум 25−29 м2, — рассказали в одном из местных агентств недвижимости. — Прямо сейчас можно купить студию на окраине Архангельска площадью 35 м² (из них 5 — лоджия) за 1,7 млн руб. Дом сдаётся в конце этого года».

«В Екатеринбурге есть в продаже студии площадью от 18 м², но их очень мало. Строятся такие дома по типу общежитий, когда есть длинный коридор и много дверей. Но санузел и плита не в коридоре, как это было в общежитиях советского периода, а в квартирах, — говорит риелтор из Екатеринбурга Галина Абаполова. — Я считаю, студия — это очень хороший вариант для тех, кто пока не может купить себе полноценное жильё: студентов, приезжих, только начинающих работать молодых людей. Но у нас в городе пока мало подобных вариантов. Спрос сейчас даже превышает предложение».

Впереди — капсулы?

Малогабаритное жильё — тенденция родом не из России. Во всех крупных мегаполисах мира цена жилья растёт куда живее, чем доходы населения. И пределов для сокращения метража практически нет, как показал опыт гонконгских застройщиков, где на рынке аренды даже предлагаются капсулы площадью 2,2 м².

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«Несколько лет назад я купила квартиру-студию 18 м² в новостройке в подмосковных Мытищах. Стоила она 1,2 млн руб. Там были небольшой сан­узел с душевой кабинкой и комната, — рассказала “АиФ” Елена Маслова. — Я вызвала знакомых мастеров, и вот что мы с ними придумали: сделали высокий подиум (высота потолка позволила) и поставили на него мини-кухню. А в подиум спрятали выезжающую кровать. Перед сном я просто вытаскивала её и ложилась спать. Конечно, это не очень удобно. Но тогда я была одинока, приехала в Москву из другого города, и для меня такой вариант оказался идеальным. Многие ругают подобные квартирки-студии. А что делать людям, которым не хватает денег на нормальное жильё? Пусть лучше будет своя мини-квартира, чем съёмная или в коммуналке с соседями-пьяницами. Лично я два года прожила в своей студии. Потом вышла замуж, родила ребёнка, и уже вместе с мужем мы купили “однушку” в Москве. А студию у меня приобрели родители парня-студента столичного вуза».

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