10:11 (мск), источник: Аргументы и факты
Крохотная, тесная, но своя. В России начали строить микроквартиры
Для бедных, холостяков, студентов и приезжих начали строить «идеальные человейники» с квартирами по 12 кв. метров.
В одном из новых проектов строительства жилья, выведенных на московский рынок недвижимости, установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в доме начинаются от 11,6 м², и стоят от 2,7 млн руб. И это не только столичный тренд. В Казани продавалась студия площадью 12 м² и стоимостью 1 млн 350 тыс. руб., в Новосибирской обл. — квартирка такой же площадью за 850 тыс. руб., в Челябинской обл. — 12,7 м² за 450 тыс. руб.
«Действительно, в последнее время начинает развиваться формат микроквартир площадью 12−15 м2. Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом», — считает директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор.
«Большой популярностью студии пользуются у так называемого поколения Y в возрасте до 30 лет, — комментирует директор Департамента вторичного рынка агентства Сергей Шлома. — У них совершенно иные приоритеты при выборе жилья, чем у представителей старшей генерации покупателей, выросших в Советском Союзе и в силу своего жизненного опыта предъявляющих не такие завышенные требования к комфорту проживания. Для молодых крайне важен внешний вид дома, наличие красивой входной группы, возможность выбрать объект с необычной планировкой (например, в стиле лофт), подчёркивающей их индивидуальность, наличие удобных парковочных мест. Потому зачастую при покупке недвижимости они делают выбор в пользу новостроек».
«Прямо сейчас в Москве продаётся, например,
Метраж квартир стал уменьшаться не только в Москве и
«У нас в Красноярске квартирки по 11−12 квадратов не будут пользоваться спросом, и таких не строят, — рассказал “АиФ” красноярский риелтор Виталий Пух. — Продают в основном студии 23−27 м2, и стоят они от 1,5 до 2 млн руб.».
В Архангельске среди предложений по новостройкам тоже нет вариантов по 12−15 м. «Самая маленькая студия — минимум 25−29 м2, — рассказали в одном из местных агентств недвижимости. — Прямо сейчас можно купить студию на окраине Архангельска площадью 35 м² (из них 5 — лоджия) за 1,7 млн руб. Дом сдаётся в конце этого года».
«В Екатеринбурге есть в продаже студии площадью от 18 м², но их очень мало. Строятся такие дома по типу общежитий, когда есть длинный коридор и много дверей. Но санузел и плита не в коридоре, как это было в общежитиях советского периода, а в квартирах, — говорит риелтор из Екатеринбурга Галина Абаполова. — Я считаю, студия — это очень хороший вариант для тех, кто пока не может купить себе полноценное жильё: студентов, приезжих, только начинающих работать молодых людей. Но у нас в городе пока мало подобных вариантов. Спрос сейчас даже превышает предложение».
Малогабаритное жильё — тенденция родом не из России. Во всех крупных мегаполисах мира цена жилья растёт куда живее, чем доходы населения. И пределов для сокращения метража практически нет, как показал опыт гонконгских застройщиков, где на рынке аренды даже предлагаются капсулы площадью 2,2 м².
«Несколько лет назад я купила