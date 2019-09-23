Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разводы по СМС» стали угрозой для российских женщинКак поступают мусульманки, чтобы не оказаться внезапно брошенными
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
17:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В стране превышен уровень сахара

Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15−20%, заместив их соей или рапсом. Профицит на рынке в 1 млн тонн обвалил цены до 22−22,5 руб. за 1 кг, что поставило под угрозу рентабельность фермеров и переработчиков. Но идея чиновников в лучшем случае даст временный эффект: снижение производства приведет к росту цен, а спустя год посевы под свеклу вырастут еще больше.

Глава Минсельхоза Краснодарского края Федор Дерека уведомил глав муниципальных образований региона о необходимости снижения посевных площадей сахарной свеклы. Как говорится в письме министра (копия есть у «Ъ»), продажа сахара на экспорт из России сегодня затруднена, а на внутреннем рынке с учетом переходящих запасов сложился профицит примерно в 1 млн тонн сахара.

Федор Дерека просит глав муниципалитетов края «взять под контроль» формирование структуры посевных площадей на 2020 год с учетом снижения доли свеклы на 15−20% и увеличения доли экспортно ориентированных культур — сои и рапса.

В краевом минсельхозе не ответили на запрос «Ъ».

Новость
Не могу отказаться от сладкого: как бороться с зависимостью?

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в Краснодарском крае и соседних регионах сегодня выращивается более 20% всей сахарной свеклы. Это второй показатель после Центрального Черноземья, уточнил эксперт. По данным ИКАР, в 2019 году площади под сахарной свеклой в России увеличились на 1,6%, до 1,14 млн га. Объем производства сахара в этом году ИКАР ожидает на уровне 6,4−6,7 млн тонн против 5,9 млн тонн годом ранее.

Гендиректор ГК «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский») Максим Басов не помнит примеров подобных указаний от чиновников. Об этом же говорит и директор по развитию концерна «Покровский» (управляет сахарными заводами в Краснодарском крае) Михаил Пак.

Но ситуация с производством сахара в России действительно критичная, подчеркивает Пак. По его словам, текущие цены 22−22,5 руб. за 1 кг дают фактически нулевую рентабельность и для фермеров, и для переработчиков.

Производители свеклы, к примеру, сегодня получают примерно 100 тыс. руб. дохода с 1 га при затратах от 98 тыс. руб., указывает топ-менеджер.

Для сравнения: годом ранее оптовые цены на сахар были на уровне 35 руб. за 1 кг, следует из исследования ИКАР. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленте» сообщили «Ъ», что закупочные цены на сахар снижаются.

Международная организация по сахару (ISO) оценивает экспорт продукта из РФ в текущем сезоне в 805 тыс. тонн против 315 тыс. тонн в прошлом сезоне. Но поставки ограниченны. По словам Евгения Иванова, основными рынкам остаются Афганистан, Монголия, КНДР и страны бывшего СССР — регионы, куда продукт можно поставить по железной дороге или автотранспортом. В портах инфраструктуры для отгрузок фактически нет: небольшой объем можно поставить только через Новороссийск, указывает он. Модель развития отрасли необходимо менять, уверен Михаил Пак. Один из вариантов — субсидировать экспорт излишков сахара, хотя в бюджете вряд ли найдутся на это деньги, признает он.

По словам Пака, сокращение посевов сахарной свеклы в лучшем случае даст только временный эффект: если в результате производство сахара снизится, а цены вырастут, год спустя площади под свеклой вырастут еще больше.

При этом быстро переключиться на другие культуры могут только 15−30% небольших фермеров, а остальным нужно задействовать дорогостоящую технику и загружать собственные заводы, добавляет он. Директор «Совэкона» Андрей Сизов согласен, что вывести свеклу из оборота будет непросто, «основные ее производители — сахарные компании, которые максимально стараются загрузить мощности собственным сырьем». Кроме того, уборка свеклы требует специальной техники, которая не может использоваться для других культур, говорит он. «Русагро», по словам Максима Басова, сокращать посевы под свеклой не планирует.

В Минсельхозе РФ заявили «Ъ», что поручения сократить посевные площади под сахарную свеклу краевому министерству не давали. Ситуацию на российском рынке сахара там считают стабильной, но в ближайшее время планируют провести консультации с участниками рынка по поводу оптимальных масштабов производства сахарной свеклы и ее переработки.

Анатолий Костырев

 Шойгу рассказал анекдот про колбасу и мыло
Как Владимир Путин в Анкаре всех насмешил
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Экс-игроки сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Европа задумалась об ударе по российским удобрениям
Дизайнеры одели домашних кур в свитера и шапочки (фото)
Назван популярный способ грабить россиян в интернете
В Антарктике обнаружили странное желеобразное существо
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Дети
Как выглядят мамы вечно юных звезд 45+ (фото) Публикуем фото нестареющих звезд и их матерей
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь