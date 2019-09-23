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11:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook объявила о прекращении работы. В настоящее время на отдыхе по всему миру находятся 600 тысяч ее клиентов.

Источник: AP 2019

Компания давно испытывала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером — китайской Fosun Tourism Group — и кредиторами.

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«Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации», — говорится в заявлении компании.

Глава Thomas Cook Питер Фанкхаузер заявил, что глубоко сожалеет о том, что ему и другим членам совета директоров не удалось добиться успеха в переговорах, и принес извинения «миллионам клиентов, тысячам сотрудников, поставщиков и партнеров» компании.

«Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — приводятся в заявлении компании слова Фанкхаузера.

В данный момент на отдыхе за границей находятся около 600 тысяч человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook, около 150 тысяч из них — граждане Великобритании. Их возвращением на родину будет заниматься британское Управление гражданской авиации (CAA).

Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, это будет крупнейшая в истории страны операция по возвращению граждан в мирное время. Согласно планам властей, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.

Старейшая в мире туристическая компания

Туроператор Thomas Cook, один из самых известных в мире туристических брендов, был основан в 1841 году в Лестершире Томасом Куком. Компания считается старейшей в мире в сфере туристических услуг.

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Согласно информации на сайте компании, она обслуживала 22 млн туристов в год, в ее владении находятся 200 отелей и 105 воздушных судов.

Из-за ликвидации Thomas Cook работу потеряют около 20 тысяч человек в 16 странах мира, в том числе порядка 9 тысяч — в Великобритании.

Компания связывала свои финансовые проблемы с различными факторами, в том числе неспокойной политической ситуацией в местах отдыха и брекситом.

Фирма также столкнулась с жесткой конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров. Кроме того, многие отдыхающие предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно и не пользоваться услугами туроператоров и турагентств.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором «Интурист», а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора «Библио-Глобус».

В «Интуристе» заявили, что банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российского туроператора.

«Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет», — заявил Интерфаксу исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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