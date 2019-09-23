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13:47 (мск), источник: Ведомости

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

Так он ответил на вопрос, можно ли верить словам президента после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) использовала одну из специальных деклараций об амнистии для доказательства вины бизнесмена.

«Бизнес безусловно может доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», — сказал Песков. Он подчеркнул, что не может комментировать сам инцидент, поскольку видел только сообщения СМИ о нем, но не материалы дела. На уточняющие вопросы Песков также отказался отвечать, сославшись на незнание деталей конкретного дела.

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«Ведомости» 23 сентября сообщили, что ФСБ изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы одну из специальных деклараций об амнистии и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле. Речь шла о деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, валютных операциях с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 г.

Суд нарушений в изъятии декларации бизнесмена не усмотрел. Свою позицию он аргументировал тем, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации. Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали ситуацию опасным прецедентом, создающим угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

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