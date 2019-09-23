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15:54 (мск), источник: Forbes

Экс-владельцы «Библио-Глобуса» пообещали отправить на отдых 200 000 российских клиентов Thomas Cook

Обязательства туроператора «Библио-Глобус» по обслуживанию туристов после остановки деятельности его британского совладельца Thomas Cook исполнит ООО «Туроператор БГ», сообщил Forbes представитель «Библио-Глобуса». Он отметил, что «Туроператор БГ» гарантирует продолжение операционной деятельности бизнеса.

Источник: Reuters

Собеседник Forbes добавил, что «Туроператор БГ» состоит в федеральном реестре туроператоров РФ в сфере международного выездного и внутреннего туризма. Учредители «Туроператора БГ» — бывшие владельцы «Библио-Глобуса», в том числе супруги-сооснователи Юлия и Александр Туголуковы.

«Банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность ООО “Туроператор БГ”. Деятельность этого юрлица вне влияния Thomas Cook», — заявил представитель «Библио-Глобуса». Принимающие компании российского туроператора работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов как в России, так и других странах. Все взаиморасчеты по договорам с гостиницами, транспортными и принимающими компаниями произведены, уточнил собеседник Forbes.

По оценке источника Forbes на туристическом рынке, общий объем контрактов «Библио-Глобуса» с контрагентами — $65 млрд.

Сооснователи и акционеры Александр и Юлия Туголуковы вышли из туроператорского бизнеса в марте 2019 года, когда Thomas Cook объявил о покупке «Библио-Глобуса». На первом этапе британская компания покупала 30% актива, а в дальнейшем собиралась нарастить долю до 100%.

В России Thomas Cook также владеет старейшим в стране туроператором «Интурист».
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Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Крах Thomas Cook на деятельности «Интуриста» не скажется, заверило руководство российской компании. И «Интурист», и «Библио-Глобус» — абсолютно самостоятельные компании, Thomas Cook их никак не финансировал, сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее мнению, ситуация ударит по доверию к пакетным турам и крупным брендам: больше туристов будут задумываться о самостоятельной организации путешествий.

Thomas Cook — старейший в мире туроператор. С понедельника, 23 сентября, он прекратил работу: отменены все туры, организованные компанией, и перелеты принадлежащего ей авиаперевозчика, закрыты офисы. Отдыхающих за рубежом британцев компания и власти страны пообещали вернуть домой до 6 октября. По данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), таких 150 000 человек.

По данным Reuters, всего за рубежом находятся 600 000 клиентов Thomas Cook.

Компания подтвердила эти цифры CNN.

Thomas Cook — пионер в области организованного массового туризма. Его история началась в 1841 году с запуска локальных железнодорожных экскурсий. Компании принадлежат отели, курорты и авиакомпания. В год Thomas Cook обслуживала 19 млн человек в 16 странах, отмечает Reuters. В компании работают 21 000 человек.

Елена Ганжур

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