Челябинские археологи будут искать пивзавод на месте строительства дороги

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Челябинске строят дорожную развязку на месте, где под землей якобы находится множество старинных ценностей, в том числе там может находиться старинный пивной завод. Также канал добавлял, что по данному факту региональное министерство культуры организовало проверку.
«(Временно исполняются обязанности главы города — ред.) Наталья Котова встретилась с краеведом Юрием Латышевым. Говорили о строительстве развязки на улице братьев Кашириных — Российская. Котова поручила подрядчику привлечь архитекторов», — говорится в сообщении.
Но, как уточняется в сообщении, «такой необходимости не было». Горадминистрация выражает надежду, что ученые найдут что-то интересное.
Как сообщил Латышев, в понедельник они вместе с депутатом Центрального района Челябинска Романом Никитиным встретились с Натальей Котовой и замглавы города по дорожному хозяйству Владимиром Алейниковым. «Договорились, что все земляные и монтажные работы на улице Нагорной от Красноармейской до Российской будут немедленно приостановлены. Будет заключен договор с археологами по проведению археологических, спасательных работ на котловане на углу улиц Красноармейской и Нагорной, а также организовано археологическое наблюдение дальнейших работ на территории культурного слоя», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В министерстве культуры региона РИА Новости пояснили, что минкульт не курирует вопросы охраны культурного наследия, этим занимается госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. По данным пресс-службы губернатора, председатель госкомитета Александр Баландин покинул свою должность, новый руководитель пока не назначен.