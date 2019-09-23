Европа задумалась об ударе по российским удобрениям

Заградительные тарифы в размере 32,71 евро за тонну аммиачной селитры должны истечь в среду, 25 сентября. Они были направлены против таких российских экспортеров, как ПАО «Акрон», и призваны защитить европейских поставщиков (например, компанию Zaklady Azotowe Pulawy) от чрезмерно дешевой российской продукции.
Теперь же европейские власти планируют изучить вопрос, приведет ли отмена пошлин к тому, что российские компании вновь будут демпинговать европейские цены. Процесс может длиться до 15 месяцев, в течение которых тарифы продолжат действовать.
Пошлины на ввоз аммиачной селитры из России действуют в Европе с 1995 года и за это время неоднократно продлевались. В 2002 году максимальная ставка была установлена на уровне 47,07 евро за тонну. В последний раз тарифы продлевались на пять лет в 2014 году. В ноябре 2018-го ЕС после обращения европейских фермеров снизил максимальную ставку до 32,71 евро.
Европейские производители утверждали, что за годы заградительных пошлин ситуация на рынке изменилась, европейским игрокам удалось консолидироваться, а затраты на природный газ, являющийся основным сырьем для производства аммиачной селитры, существенно снизились. В связи с этим антидемпинговые пошлины уже неактуальны.