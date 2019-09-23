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18:45 (мск), источник: Forbes

Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair, а также авиаперевозчики EasyJet и Wizz Air подали заявки на полеты из аэропорта Пулково. Ранее власти одобрили для Пулково седьмую степень «свободы воздуха», которая упрощает правила полетов для иностранных компаний.

Источник: Reuters

Три европейских лоукостера в августе предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, пишет РБК.

Заявки поступили от крупнейшей в Европе ирландской Ryanair, британской EasyJet и венгерской Wizz Air, рассказал изданию Леонид Сергеев — гендиректор «Воздушных ворот северной столицы», являющихся оператором аэропорта.

В Пулково правительство в тестовом режиме планирует открыть седьмую степень «свободы воздуха». Это позволит авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял на прошлой неделе представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

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«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — заявил Сергеев. Он отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, но не стал уточнять ее название. «Надо понимать — это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба"]», — отметил Сергеев, добавив, что «на практике реальный спрос будет больше».

Введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе, за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз, считает Сергеев. Также, по его мнению, это поможет выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы — доведение доли региональных авиаперевозок без пересадки в Москве до 50% всего рынка.

Пока в России действуют несколько зарубежных лоукостеров, но им приходится летать через «домашнюю» страну: например, AirBaltic совершает все рейсы через Ригу, а венгерская WizzAir летает из России только в Будапешт и Лондон, где зарегистрировано отдельное юрлицо. Во Владивостоке, Сочи, Калининграде и Улан-Удэ действует «пятая» степень свободы, при которой иностранные компании могут садиться в России и брать пассажиров и грузы при полетах в третье государство из страны, в которой зарегистрированы. «Седьмой» степени в России нет ни у кого.

Александр Пятин

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