Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, пишет РБК.
В Пулково правительство в тестовом режиме планирует открыть седьмую степень «свободы воздуха». Это позволит авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял на прошлой неделе представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.
«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — заявил Сергеев. Он отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, но не стал уточнять ее название. «Надо понимать — это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба"]», — отметил Сергеев, добавив, что «на практике реальный спрос будет больше».
Введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе, за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз, считает Сергеев. Также, по его мнению, это поможет выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы — доведение доли региональных авиаперевозок без пересадки в Москве до 50% всего рынка.
Пока в России действуют несколько зарубежных лоукостеров, но им приходится летать через «домашнюю» страну: например, AirBaltic совершает все рейсы через Ригу, а венгерская WizzAir летает из России только в Будапешт и Лондон, где зарегистрировано отдельное юрлицо. Во Владивостоке, Сочи, Калининграде и Улан-Удэ действует «пятая» степень свободы, при которой иностранные компании могут садиться в России и брать пассажиров и грузы при полетах в третье государство из страны, в которой зарегистрированы. «Седьмой» степени в России нет ни у кого.