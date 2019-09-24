02:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россия согласилась на парижский климат
РФ присоединилась к новому глобальному договору о сокращении выбросов парниковых газов.
23 сентября, на фоне проходящего в
О подписании постановления правительства о принятии Парижского соглашения (ПС) по климату Дмитрий Медведев объявил на совещании с
Для нашей страны участие в этом процессе важно. Угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. И самое главное, это угроза безопасности людей, которые живут в условиях мерзлоты, а также увеличение количества стихийных бедствий.
Отметим, что РФ объявила о присоединении к соглашению в день проведения в
Как было пояснено на сайте правительства РФ, «соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации». Поэтому в соответствии с законом «О международных договорах РФ» согласие страны «на обязательность для нее Парижского соглашения выражается в форме его принятия». По словам директора программы «Климат и энергетика» WWF России Алексея Кокорина, такая процедура похожа на процесс вхождения в Парижское соглашение США при администрации Барака Обамы в ноябре 2016 года (тогда это было сделано в обход «антиклиматически» настроенного Сената. Впрочем, уже в июне 2017-го новый президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ПС — юридическая процедура выхода займет четыре года).
Напомним, соглашение было утверждено в Париже еще в декабре 2015 года. Все основные эмитенты парниковых газов (в том числе Китай, США, Индия, страны ЕС) ратифицировали соглашение уже к ноябрю 2016 года, что позволило ему формально вступить в силу. Всего ПС ратифицировали 185 стран. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, поняв, что от ратификации Россией его вступление в силу напрямую уже не зависит, Москва решила не торопиться и дождаться начала разработки конкретных правил работы нового механизма.
На протяжении многих лет подобной позиции придерживался и РСПП — только в январе этого года это
Напомним, что текст соглашения не содержит численных обязательств по сокращению выбросов. Присоединяясь к нему, страны лишь соглашаются прилагать усилия для сдерживания роста глобальной средней температуры в пределах двух градусов Цельсия от доиндустриального уровня (и стараться достичь цели 1,5 градуса), разработать долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития (в РФ такой документ готовит Минэкономики совместно с «Центром энергоэффективности — XXI век») и создать планы адаптации экономики (также разрабатываются Минэкономики).
Перед утверждением ПС в декабре 2015 года Россия представила свои цели по снижению выбросов парниковых газов — к 2030 году сдержать их эмиссию на уровне 70−75% от 1990 года (текущий уровень выбросов уже находится на уровне примерно 70%). Алексей Кокорин отмечает, что, присоединившись к соглашению, РФ будет необходимо представить новые цели по снижению выбросов. Руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров считает присоединение «важным шагом, который символизирует, что Россия разделяет консенсус мирового сообщества о необходимости борьбы с изменением климата и движения к низкоуглеродному будущему». «Но он так и останется символическим, если не будет подкреплен реальными мерами: введением госрегулирования выбросов ПС, а главное — формированием четкой стратегии того, как российская экономика, которая сейчас критически зависит от производства и экспорта ископаемого топлива, будет адаптироваться к будущему, где этому топливу отведено все меньше места», — считает эксперт.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на климатическом саммите в
Ангелина Давыдова