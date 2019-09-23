Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
27Новый облик Земли показали с воздуха
40Comedy Wildlife Photography Awards
23 сентября, источник: Ведомости

Минобороны потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками документов

Минобороны проведет тендер на услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов на портале госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость контракта — 250 млн руб., подрядчика выберут по итогам закрытого аукциона. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 г.

В октябре прошлого года ведомство объявляло тендер на 485 млн руб. на оснащение «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». Из общей суммы планировалось выделить 71 млн руб. на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.

На сайте компании-разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor — автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. Программа предназначена для предотвращения утечек конфиденциальных данных и «выявления нелояльных сотрудников».

Читайте также
 ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
«Интурист» прокомментировал банкротство материнской компании
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Европа задумалась об ударе по российским удобрениям
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Назван популярный способ грабить россиян в интернете
Героев Marvel и DC поместили на советские плакаты (фото)
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 312
Нужна ли школа? 230
Какие любимые духи у Вас? 224
Кошка для снятия стресса? 173
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь