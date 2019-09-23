Минобороны потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками документов

Стоимость контракта — 250 млн руб., подрядчика выберут по итогам закрытого аукциона. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 г.
В октябре прошлого года ведомство объявляло тендер на 485 млн руб. на оснащение «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». Из общей суммы планировалось выделить 71 млн руб. на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.
На сайте компании-разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor — автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. Программа предназначена для предотвращения утечек конфиденциальных данных и «выявления нелояльных сотрудников».